В Бурятии будут заселять в общежития только вакцинированных студентов

В Роспотребнадзоре отмечают, что прирост заболевших COVID-19 в республике произошел преимущественно из-за молодежи





В Бурятии предложено в дальнейшем заселять в общежития только вакцинированных студентов, либо переболевших, с момента заболевания которых прошло не более шести месяцев. Об этом заявил , - заявил на заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев.



Он огласил результаты мониторинга заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю.



- В республике сохраняется напряжённая эпидситуация по COVID-19 с незначительной тенденцией снижения недельного темпа прироста с 23 до 16% - отмечает Сергей Ханхареев, - Прирост за прошедшую неделю обусловлен преимущественно за счет молодых людей от 18-29 лет, темп прироста в этой возрастной категории составил 54%. Поэтому призываем наше молодое поколение активно вакцинироваться от COVID-19. Необходимо сейчас начать вакцинацию, чтобы иммунитет успел выработаться до начала учебного года, - сообщил Ханхареев.



В пресс-службе ведомства отметили, что в новом учебном году ректорам вузов и ссузов, минобразования и главам муниципальных образований нужно принять меры по обеспечению вакцинации против новой коронавирусной инфекции студентов и работников учебных организаций, а также заранее проработать порядок перехода на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.



На сегодняшний день в республике привито против новой коронавирусной инфекции 207 445 человек, полностью завершили курс вакцинации 145 233 человека. Вакцинация продолжается.





фото: "Номер один"

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