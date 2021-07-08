Власти Улан-Удэ вынуждены напомнить горожанам о регистрации смертей близких

Горожанам напомнили о порядке действий в случае кончины родственников дома или в больнице



Комитет городского хозяйства Улан-Удэ напомнил жителям о необходимости официальной регистрации случая смерти близкого человека. «Регистрация смерти, несмотря на всю трагичность момента, является важной необходимостью. Уход человека из жизни должен быть официально зарегистрирован», - подчеркивают в комитете.



Если смерть близкого человека произошла в дневное время дома, необходимо в рабочие дни с 8 до 15 часов вызвать участкового врача. Врач примет решение о направление на патологоанатомическое исследование или направит близких умершего в медицинское учреждение, где умерший стоял на учете. Отметим, врач сам проинформирует сотрудников отделения полиции и вызовет специальный автотранспорт для транспортировки тела умершего.



- Медицинское свидетельство о смерти получают в территориальной поликлинике в случае отсутствия патологоанатомического исследования или в той медицинской организации, где проходило исследование, - объясняют в КГХ.



В вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни в случае смерти близкого человека дома нужно вызвать фельдшера отделения скорой неотложной помощи по тел. 112. После получения медицинского свидетельства о смерти, нужно получить свидетельство о смерти и справку на получение социального пособия на погребение в органах ЗАГС или в МАУ «Специализированная служба». Справка ф. 11 на получение социального пособия необходима в том случае, если родственники откажутся от получения гарантированного перечня услуг.



- В муниципальном учреждении «Специализированная служба» специалисты сами за вас оформят в органах ЗАГС свидетельство о смерти при предоставлении гарантированного перечня услуг, а также помогут по всем вопросам оказания ритуальных услуг, в том числе предоставят услуги на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню,- напоминают горожанам.



Если же человек скончался в больнице, лечащий врач извещает об этом его близких, принимают решение о направлении на патологоанатомическое исследование. Медицинское свидетельство о смерти выдает Республиканское патологоанатомическое бюро по адрес. ул. Павлова 12, к.13, тел. регистратуры 43-78-95.



Круглосуточную информационную поддержку по всем вопросам окажут в муниципальном учреждении "Специализированная служба" по тел. 23-32-32



Если близкие умершего решат самостоятельно провести все процессы похорон, то согласно федеральному закону «О погребении и похоронном деле» , им выплачивается социальное пособие на погребение в размере 7709 руб.



- Для захоронений открыто кладбище "Южное", на остальных муниципальных кладбищах разрешены захоронения при наличии свободного участка рядом (в голове, в ногах, слева, справа) с близкими родственниками (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка) и захоронения на семейных (родовых) местах, - объясняют в КГХ.



На кладбищах, расположенных в поселке Горького и микрорайоне Кирзавод захоронения не осуществляются.

Напомним, ежедневное число умерших от коронавируса в Бурятии недавно превышало 20 человек, сегодня зафиксировано 17 летальных исходов.







фото: КГХ

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