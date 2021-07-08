В школах Улан-Удэ началась выдача сухих пайков

Их получат дети, чей отдых в лагерях с дневным пребыванием и в лагерях труда и отдыха прервала пандемия



В школах Улан-Удэ сегодня начались формирование и выдача сухих пайков детям, начавшим отдых в лагерях с дневным пребыванием и в лагерях труда и отдыха (ЛДП и ЛТО), но не завершившим сезон в связи с введением ограничительных мероприятий, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Как организована работа в школе №25 проверил сегодня министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.



- Улан-Удэ начал раздачу, формированием наборов занимается Комбинат школьного питания. Треть муниципальных образований республики уже выдали продуктовые наборы, в остальных районах с сегодняшнего дня началась выдача. В ближайшие два-три дня все эти наборы дойдут до наших детей, рассказал Вячеслав Дамдинцурунов.



В Улан-Удэ продуктовые наборы получат почти шесть тысяч детей на базе 56 учреждений. В состав пайков входят сок, крупы, тушёнка, молоко сгущённое, молоко стерилизованное, макаронные изделия, пряники, печенья. Вся продукция имеет сертификаты соответствия качества. Всего наборов сухих пайков, исходя из стоимости на одного ребенка, насчитывается 25 видов. Их стоимость зависит от количества неиспользованных дней отдыха, разницы в количестве дней отдыха в ЛДП (21 день) и в ЛТО (18 дней), социальной категории детей.



- Эти пайки сформировались из суммы экономии за счет тех дней, когда дети не посещали лагеря. Вот на эти средства мы и закупили продукты. Продуктовые наборы будут разные. У нас почти 6 тысяч детишек будут получать наборы и эти наборы будут варьироваться в зависимости от того, сколько дней дети недоотдыхали в лагерях, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Для формирования набора сухих пайков 6-8 июля поставщики завезли продукты в школы № 7, 26, 65, 2, 8, 25, 63 и 32. В этих школах будут комплектоваться сухие пайки для всех учреждений, в которых были организованы ЛДП и ЛТО.



Выдача сухих пайков родителям будет осуществляться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.



Фото: ulan-ude-info.ru



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