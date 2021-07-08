Министр образования Бурятии покинул свой пост

Трехмесячная интрига с его отставкой завершена увольнением «по собственному»



Министр образования Бурятии Баир Жалсанов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление подписано. Эту информацию «Номеру один» подтвердили в пресс-службе правительства республики. Исполнять обязанности министра будет, как и прежде, его заместитель - Валерий Поздняков.



Таким образом, слухи об его отставке, которые курсировали в СМИ на этой неделе , все-таки, подтвердились.







Как сообщала пресс-служба МВД по Бурятии, речь шла о средствах, выделенных в виде субсидии на развитие системы дошкольного образования. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора детского сада, представившего в минобраз региона документы с заведомо ложными сведениями о расходовании субсидий.



Что произошло за это время и какими аргументами располагает теперь следствие по этому делу, видимо, скоро станет известно.

Министр образования Бурятии Баир Жалсанов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление подписано. Эту информацию «Номеру один» подтвердили в пресс-службе правительства республики. Исполнять обязанности министра будет, как и прежде, его заместитель - Валерий Поздняков.Таким образом, слухи об его отставке, которые курсировали в СМИ на этой неделе , все-таки, подтвердились. Напомним , министр образования Бурятии Баир Жалсанов подавал в отставку по собственному желанию еще в начале апреля. Однако глава Бурятии Алексей Цыденов отправил чиновника в отпуск без содержания до окончания следствия, оставив на должности. Напомним, тогда в министерстве образования и науки Бурятии проходили обыски. Они были связаны с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.Как сообщала пресс-служба МВД по Бурятии, речь шла о средствах, выделенных в виде субсидии на развитие системы дошкольного образования. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора детского сада, представившего в минобраз региона документы с заведомо ложными сведениями о расходовании субсидий.Что произошло за это время и какими аргументами располагает теперь следствие по этому делу, видимо, скоро станет известно. Фото: «Номер один»





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