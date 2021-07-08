Министр образования Бурятии покинул свой пост

Трехмесячная интрига с его отставкой завершена увольнением «по собственному»
Министр образования Бурятии Баир Жалсанов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление подписано. Эту информацию «Номеру один» подтвердили в пресс-службе правительства республики. Исполнять обязанности министра будет, как и прежде, его заместитель - Валерий Поздняков.
Таким образом, слухи об его отставке, которые курсировали в СМИ на этой неделе , все-таки, подтвердились.
Напомним, министр образования Бурятии Баир Жалсанов подавал в отставку по собственному желанию еще в начале апреля. Однако глава Бурятии Алексей Цыденов отправил чиновника в отпуск без содержания до окончания следствия, оставив на должности. Напомним, тогда в министерстве образования и науки Бурятии проходили обыски. Они были связаны с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.
Как сообщала пресс-служба МВД по Бурятии, речь шла о средствах, выделенных в виде субсидии на развитие системы дошкольного образования. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора детского сада, представившего в минобраз региона документы с заведомо ложными сведениями о расходовании субсидий.
Что произошло за это время и какими аргументами располагает теперь следствие по этому делу, видимо, скоро станет известно.
Фото: «Номер один»
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