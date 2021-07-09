Иркутянам шлагбаумы в Бурятии не указ

Республиканские запреты не мешают иркутским туристам попасть на Байкал



Новые контрольно-пропускные муниципальные антивирусные пункты (на Верхней Березовке и в селе Сотниково) не являются для туристов кардинальным запретом на въезд. В особенности для иногородних.



С июля в Бурятию традиционно пошел большой автомобильный поток иркутских и читинских туристов - машины с иногородними номерами можно видеть на всем протяжении бурятского байкальского побережья. Туристы размещаются чаще всего «дикарями» в палаточных лагерях. В том числе и в популярных местах Баргузинского и Чивыркуйского заливов (правда, при въезде в Забайкальский нацпарк им требуется отрицательный ПЦР-тест).



В то же время не все жители Бурятии могут отдыхать на Байкале. Во время локдауна на побережье могут проехать только те, кто привился или имеет соответствующую прописку. Также доступ к отдыху открыт для тех, кто приобрел путевку до 23 июня, и для организованных тургрупп. Туристы же из Иркутской области едут отдыхать на восточное побережье Байкала без каких-либо ограничений.



- На пути следования туристов из Иркутска нет никаких КПП, они едут по федеральной трассе «Байкал» и далее переправляются через переправу в Татаурово, знакомые иркутяне так и делают, отмечая, что «бурятские» запреты жителей других регионов не касаются, - отмечает общественник Алексей Карнаухов. - Иначе говоря, ограничения применяются в Бурятии выборочно.



Дмитрий Федоров, заместитель начальника ГО и ЧС Улан-Удэ, фактически подтвердил, что контрольно-пропускные посты, размещенные, как известно, в селе Сотниково и на Верхней Березовке, контролируют в основном выезд жителей Улан-Удэ на природу. Что касается федеральной трассы «Байкал», то муниципалитет не может устанавливать там свои правила проезда.



- Как жители Бурятии, так и жители других регионов могут свободно перемещаться по федеральной трассе в любом направлении, запретов на перемещение по ней нет, - отметил он.



И если на КПП на Верхней Березовке проезд жителей Улан-Удэ максимально стараются ограничить, то вот КПП в селе Сотниково стал символом свободы. О чем рассказывают участники местного мессенджера «Путешественники».



- Выехали из Улан-Удэ, на КПП в Сотниково останавливают все машины, но никого обратно не развернули, - рассказывает улан-удэнка Ольга. - Все говорят, что едут в район, Иркутск и т. д. Никаких документов, естественно, никто не спрашивает. Для чего они там стоят - непонятно. По словам туристов, далее один КПП они увидели в районе отворота на Култушную, а вот на отвороте на «Байкальский прибой» никто не стоял.



Фактически в Бурятии явная запретительная активность наблюдается лишь на КПП на Верхней Березовке - по региональной дороге на Байкал, поскольку это близко от города. А вот попробуйте перекрыть многочисленные съезды на озеро по федеральной трассе, там даже всех чиновников и гаишников Бурятии может не хватить, говорят улан-удэнцы.



Кстати, и запретительные новации на КПП на Верхней Березовке не слишком впечатляют. Так, за первые четыре дня работы пункта по отчетам муниципалитета развернуто назад «без разрешительных документов 122 автомобиля. Что не слишком много, учитывая, что по трассе «Улан-Удэ – Курумкан» примерно столько же автомобилей летом пересекает пункт всего за полчаса.

Добавим, что в Иркутской области, где недавно также ухудшилась обстановка по коронавирусу, пошли иным путем, не став вводить ограничения на отдых на Байкале.



Там избрали тактику максимальной разгрузки своих городов, призывая ехать на дачи, пляжи, рыбалку с тем, чтобы люди поправили свое здоровье на природе и максимально снизили контакты, что на Байкале легко сделать. Особенно если они живут в палатках, отмечают в соцсетях Бурятии.



Остается наблюдать за тем, какая тактика в конечном итоге окажется более верной.



Дмитрий Родионов, «Номер один».



Фото: pixabay.com





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