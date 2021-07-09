В Бурятии число умерших от COVID-19 превысило 1 400 человек

Число выздоровевших от коронавируса – выше 43 тысяч, 239 из них вылечились за последние сутки



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 47 387. Это на 282 случая больше, чем было в четверг. Из новых случаев 51% (23 782) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1408 человек, 18 человек за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – шесть человек, в возрасте 65 лет и старше - 12 человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 198 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 20 768 человек.



В стационарах получают лечение 2 985 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2 663. В отделениях реанимации находится 195 пациента (из них старше 65 лет – 91), на ИВЛ – 139 пациента (из них старше 65 – 60), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 102.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 17 012 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 43 023 (+239) человек, дополнительно сняты с наблюдения 1 511 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 3 543 коек: занято – 2 985, свободно – 558 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,2%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 5578 человек, с нарастающим итогом – 1 183 866 человек.



Фото: pixabay.com



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