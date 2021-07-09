Монголы в Токио покажут гендерное равенство

Знаменосцами сборной страны на предстоящей олимпиаде станут мужчина и женщина



Национальный олимпийский комитет Монголии назвал знаменосцев сборной Монголии на Олимпиаде в Токио. Ими станут дзюдоист Улзийбаярын Дуурэнбаяр и баскетболистка Онолбаатарын Хулан, сообщает



Международный олимпийский комитет (МОК) проводит политику обеспечения гендерного равенства и повышения роли женщин в спорте и олимпийском движении. Именно поэтому НОК Монголии выбрал двух спортсменов-знаменосцев.



Заслуженный спортсмен Монголии У.Дуурэнбаяр родился в 1994 году, является бронзовым призером чемпионата мира, Азиатских игр и чемпионата Азии. Также он завоевал золотую медаль на армейском чемпионате мира и является лучшим борцом Монголии в тяжелом весе.



О.Хулан родилась в 1999 году, является самым молодым игроком баскетбольной команды 3х3. Ее рост 180 см и вес 65 кг. В настоящее время она занимает 340-е место в мировом рейтинге



Фото: montsame.mn Национальный олимпийский комитет Монголии назвал знаменосцев сборной Монголии на Олимпиаде в Токио. Ими станут дзюдоист Улзийбаярын Дуурэнбаяр и баскетболистка Онолбаатарын Хулан, сообщает МОНЦАМЭ Международный олимпийский комитет (МОК) проводит политику обеспечения гендерного равенства и повышения роли женщин в спорте и олимпийском движении. Именно поэтому НОК Монголии выбрал двух спортсменов-знаменосцев.Заслуженный спортсмен Монголии У.Дуурэнбаяр родился в 1994 году, является бронзовым призером чемпионата мира, Азиатских игр и чемпионата Азии. Также он завоевал золотую медаль на армейском чемпионате мира и является лучшим борцом Монголии в тяжелом весе.О.Хулан родилась в 1999 году, является самым молодым игроком баскетбольной команды 3х3. Ее рост 180 см и вес 65 кг. В настоящее время она занимает 340-е место в мировом рейтингеФото: montsame.mn

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