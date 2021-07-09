В Улан-Удэ вновь показывают водное шоу

Десять вакуумных машин и четыре мотопомпы Комбината по благоустройству работают с раннего утра







В Улан-Удэ после сильного дождя сегодня вновь идут работы по откачке луж идут в центре города на улицах Куйбышева, Балтахинова, Банзарова, Набережная, Смолина, Борсоева (путепровод рядом с типографией). В Октябрьском районе - на улицах Лебедева, Ключевская (Туяа, Интерьер), в Железнодорожном районе - на улице Н.Петрова и Читинском переезде.



Работают две мотопомпы в 100-х кварталах, две мотопомпы на улицах Лебедева и Ключевская, сообщили в Комитете городского хозяйства.



Напомним о ситуации по скоплению ливневых вод на перекрестке ул. Лебедева - ул. Сахьяновой. На этом участке сходятся три магистрали ливневых канализаций Октябрьского района. Ранее лужи там не было, потому что ливневая канализация была в рабочем состоянии. Но в связи со строительством третьего моста через реку Уда в настоящее время подрядной организацией проводится демонтаж существующей и устройство новой системы ливневой канализации с новыми ливнеприемниками, которая возьмет на себя не только обслуживание нового моста, но и существующей сети ливневых коммуникаций.



Сообщить о нахождении луж на городских дорогах можно в круглосуточную диспетчерскую Комбината по благоустройству по тел. 44-46-77



Отметим также, что комбинат не откачивает ливневую воду с придомовых территорий и частного сектора.



Протяженность дорог в столице Бурятии составляет более 550 км, включая грунтовые дороги. Ливневой канализацией обеспечены 39 км автодорог города на 68 участках. Большая часть водостоков была построена еще в советское время в 70-80-е гг. вдоль улично-дорожной сети города и имеет малую пропускную способность труб и лотков, в связи с этим в настоящее время вакуумные машины комбината помогают быстрее очистить улицы от луж и подтоплений.



Фото: КГХ



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