В Улан-Удэ ночью искали двух несовершеннолетних девочек

Подружек не отпускали погулять, они ушли из дома тайком, а наказаны родители







В Улан-Удэ сегодня ночью в Октябрьском районе в правоохранительные органы обратились родители двух несовершеннолетних девочек. Подростки ушли из дома и не возвращались в течение нескольких часов. Самостоятельные поиски взрослых результатов не дали.



Получив ориентировку с описанием внешности и одежды девочек, автопатрули вневедомственной охраны приступили к обследованию ближайших улиц. Ближе к утру группа задержания заметила на улице Солнечная двух девочек. Росгвардейцы отвезли подростков в отдел полиции, где их уже ждали родители и инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



В ходе разбирательства установлено, что подружки хотели погулять, но их не отпускали. Тогда девочки решили уйти из дома тайком.



С родителями и подростками проведена профилактическая беседа о недопустимости нахождения несовершеннолетних одних на улице после 23:00, а также напомнили о необходимости соблюдения ограничительных мер, касающихся несовершеннолетних: нахождение и передвижение по улицам детей в возрасте до 14 лет включительно допускается только в сопровождении взрослых.



Законные представители несовершеннолетних девочек привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.



Фото: Росгвардия



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