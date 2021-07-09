В Улан-Удэ забраковано более 650 кг масла из Нижнего Новгорода

Кроме того, найдено свыше 200 кг некачественного молока из Красноярского края, Кемеровской и Новгородской областей



В столице Бурятии забраковано более 650 кг некачественного масла «Крестьянское», произведенного в Нижнем Новгороде и продававшегося в магазине «Светофор» (ООО «Торгсервис 75»), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Кроме того, в ходе проведенных проверок выявлено некачественное молоко торговых марок «Веселая ферма», «Арта» производства ООО «Млада» (г. Ачинск Красноярского края), «Замурчательное», производства ООО «Кузбасконсервмолоко» (пгт. Тяжинский Кемеровской области). Молоко не соответствовало требованиям технического регламента по показателям массовой доли белка и сухого обезжиренного молочного остатка. В итоге забраковано более 200 кг некачественного молока.



Предприятиям торговли выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов. В целях принятия мер в отношении недобросовестных производителей молочной продукции информация направлена в управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, Кемеровской и Новгородской областям.



Контроль за качеством и безопасностью молока и молочной продукции в первом полугодии текущего года осуществлялся в ходе 339 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых на соответствие нормативным требованиям исследовано более 800 проб молочной продукции. Доля проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям безопасности, составила 3,2%, по физико-химическим показателям – 13,1%.



Фото: pixabay.com



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