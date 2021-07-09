Ветераны Бурятии готовы включиться в работу Народных штабов

Об этом заявил председатель Совета ветеранов республики Геннадий Айдаев



Бурятская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов включится в работу Народных штабов, которые начали создавать активисты ТОСов республики.



Совещание с активом Совет ветеранов Бурятии прошло в формате видеоконференции. В нем принял участие Вячеслав Дамдинцурунов. Участники мероприятия поднимали вопрос о большом оттоке молодежи из республики.



«Это одна из основных проблем не только нашей республики. Есть проблема оттока молодежи из сельской местности в города, из городов – в другие субъекты. И она существует не первый год. Я ее условно разделяю на два основных аспекта. Первый – проблема рынка труда. Молодой, амбициозный квалифицированный специалист, конечно, будет искать достойную работу, достойную заработную плату и перспективы определенного роста. Второй аспект – это проблема жилищная. Молодому специалисту, который тем более создает свою семью, нужно где-то жить. Остановить этот поток мы не сможем в любом случае. Талантливые, амбициозные ребята будут уезжать. Но одна из основных задач – создать условия, чтобы люди возвращались», - отметил Вячеслав Дамдинцурунов.



Он и его команда готовят законопроект о поддержке молодых специалистов, чтобы на федеральном уровне была законодательно утвержденная программа. «Мы видим яркие примеры поддержки молодых специалистов во многих экономически сильных субъектах.

Республика, думаю, сейчас не готова за счет регионального бюджета создать такие же условия из-за сложной финансовой ситуации. И здесь необходимо федеральное решение этого вопроса. Нужен конкретный федеральный закон о поддержке молодых специалистов. Буквально несколько дней назад я общался с членами территориального общественного самоуправления. Они проявили инициативу о создании Народных штабов. Я к ним обратился с просьбой дать свои предложения и идеи, чтобы нам наполнить эту программу, наш будущий законопроект», - рассказал министр.



Степан Ефимов, заместитель председателя Совета ветеранов Бурятии предложил рассмотреть возможность возрождения института наставничества в нашей республике. Этот институт, по его мнению, поможет объединить опыт и багаж старшего поколения и создаст связку между ветеранами и молодежью.



Вячеслав Дамдинцурунов отметил, что общение прошло продуктивно. «После снятия антиковидных ограничений мы встретимся в очном формате. Нужна будет постоянная площадка, на которой мы смогли обсуждать проблемы ветеранов, планы, перспективы, проекты. А у наших ветеранов их много. Я считаю, что многие из этих проектов надо реализовывать, мы будем их поддерживать».





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