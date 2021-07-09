В Улан-Удэ в центре города провалился тротуар у строящегося ТРЦ

Вблизи строительства объекта произошло обрушение подпорной стенки



В Улан-Удэ сегодня на улице Ленина произошёл обвал тротуара рядом со строящимся ТЦ возле театра оперы и балета. На место оперативно выехали сотрудники администрации Советского района.



Сейчас идут работы по перекрытию участка для обеспечения безопасности граждан. Специалисты выясняют причины произошедшего, сообщили в администрации Улан-Удэ.



«На участке вблизи строительства объекта произошло обрушение подпорной стенки, частично тротуара. Будет продолжена работа по обследованию этого участка, составлен соответствующий акт обследования. Направлены письма во все инстанции для обнаружения причин происшествия», – рассказал Евгений Эрдыниев руководитель администрации Советского района города Улан-Удэ.

Застройщику уже направлено предписание об устранении нарушений.







Фото: ulan-ude-info.ru

В Улан-Удэ сегодня на улице Ленина произошёл обвал тротуара рядом со строящимся ТЦ возле театра оперы и балета. На место оперативно выехали сотрудники администрации Советского района.Сейчас идут работы по перекрытию участка для обеспечения безопасности граждан. Специалисты выясняют причины произошедшего, сообщили в администрации Улан-Удэ.«На участке вблизи строительства объекта произошло обрушение подпорной стенки, частично тротуара. Будет продолжена работа по обследованию этого участка, составлен соответствующий акт обследования. Направлены письма во все инстанции для обнаружения причин происшествия», – рассказал Евгений Эрдыниев руководитель администрации Советского района города Улан-Удэ.Застройщику уже направлено предписание об устранении нарушений. Напомним, строительство этого ТРЦ вызвало много вопросов у горожан и в мэрии Улан-Удэ. Судьбу объекта должен решать градостроительный совет столицы Бурятии.Фото: ulan-ude-info.ru

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