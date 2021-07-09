В Бурятии «удочерили» бабушку Сашу

В республике уже 102 семьи приняли к себе одиноких бабушек и дедушек



В Бурятии продолжает работать технология «приемная семья для пожилых граждан» в рамках нацпроекта «Демография». Внедрение этой технологии помогает решить ряд социальных проблем, с которыми сталкиваются одинокие люди в преклонном возрасте, сообщает минсоцзащиты республики.



Так, семья Пáдериных Андрея Андреевича и Нины Ивановны из поселка Каменск Кабанского района создала семью для Александры Матвеевны Курбатовой. Как рассказали в минсоцзащиты Бурятии, дочь Падериных Анна, будучи студенткой Селенгинского медицинского колледжа, три года прожила у Александры Матвеевны. За эти годы Падерины сдружились с одинокой женщиной, на лето приглашали её в гости на свою дачу. А когда Анна закончила обучение, на семейном совете решили предложить Александре Матвеевне переехать в их приемную семью, поскольку с возрастом ей становилось трудным самостоятельное проживание. И Александра Матвеевна с радостью согласилась.



- Решили скрасить её одиночество и облегчить старость – Александра Матвеевна очень рада. Теперь все праздники и горести делит с нами бабушка. Для наших двух внуков она стала родной бабой Сашей. Бабушка научила нас вязать рукавички и перчатки крючком и спицами, - с улыбкой рассказывает Нина Ивановна Падерина.



- По сравнению с домами престарелых и стационарным уходом приемная семья – наиболее приемлемый формат для пожилого человека. Основной мотивацией принять в семью пожилого человека чаще всего становится желание помочь, - отмечает министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



В 2020 году в регионе действовали 99 приемных семей для граждан пожилого возраста. По итогам первого полугодия 2021 года их стало 102, в том числе 12 – в Улан-Удэ.





фото: Минсоцзащиты РБ

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