В Бурятии найдена утонувшая девочка

Тело четырехлетнего ребенка обнаружено местными жителями в реке



В Бурятии накануне продолжались



Однако их помощь не потребовалась: тело девочки было обнаружено местными жителями в реке в нескольких километрах от села населенного пункта.



Фото: pixabay.com

В Бурятии накануне продолжались поиски малолетнего ребенка , который пропал 7 июля в селе Романовка Баунтовского района. Из Улан-Удэ прибыли спасатели БРПСС с водолазным оборудованием, сообщили в Республиканском агентстве ГО И ЧС.Однако их помощь не потребовалась: тело девочки было обнаружено местными жителями в реке в нескольких километрах от села населенного пункта.Фото: pixabay.com

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