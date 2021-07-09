Улан-Удэ готовится к угрозе затопления

Игорь Шутенков поручил подготовить смету на берегоукрепление Левобережья города

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел выездное совещание по подготовке к возможному паводку на территории города. В совещании приняли участие руководители Управления по ЧС, Комитета городского хозяйства, а также члены администрации Советского района. Мэр осмотрел дамбу и подъездные пути к садовому товариществу «Судостроитель», береговую линию СНТ «Черемушки», «Весна», улиц Ольхонской, Блюхера и Урожайной, сообщили в пресс-службе городской администрации.- Так сложилось, что у нас левая часть Левобережья города в первую очередь попадает под удар водной стихии при повышении уровня воды в реках. На Левом берегу это СОНТ «Судостроитель». Ситуация здесь неоднозначная, находятся две дамбы: одна дамба из крупного камня, через которую дренирует вода, и вторая дамба из щебёночной основы, под которой проложены выводящие трубы. Необходимо здесь, конечно, делать отсыпку, но делать отсыпку по-сухому. Сейчас дамба промокла и одрябла, поэтому шевелить ее нельзя. Тем не менее сейчас вода идет на спад, но все время думать, что пронесет, это было бы неправильно, - подчеркнул Игорь Шутенков.Шутенков сообщил, что строительство дамбы, которая должна защитить город от затопления, может начаться в 2022 году. В прошлом году была разработана проектно-сметная документация. Проект разделён на пять этапов, первые два этапа уже прошли экспертизы и внесены в федеральную программу финансирования. Пятый этап - по Левому берегу тоже прошел все экспертизы, и сейчас решается вопрос по его финансированию. Третий и четвертый этапы прошли экологическую экспертизу и находятся на технической экспертизе в Москве.- Стихия есть стихия, и самая действенная защита - это строительство большой и мощной дамбы. Просто ждать строительство дамб, конечно, нельзя, поэтому необходимо принимать и превентивные меры. У нас сть низменности, и в случае поднятия рек вода хлынет на улицы и будет расходиться по жилым массивам, кварталам. Поэтому мы сейчас примем решение, составим смету и определим, сколько необходимо денег для отсыпки низменных участков. Кроме того, необходима работа и по самому руслу реки - здесь необходима прерогатива министерства природы. Мы подготовим свои расчёты и выйдем с обращением по углублению рек и отсыпки берегов, - сообщил Игорь Шутенков.По итогам осмотра береговой линии мэр дал ряд поручений структурным подразделениям подготовить план мероприятий по защите береговой линии ул. Ольхонской, Блюхера, Урожайной, пер. Грачевский. Совместно с «УланУдэСтройзаказчик» представят локальную смету по берегоукрепелению по ул. Ольхонской, пер. Грачевский и обращение на имя Главы РБ по выделению финансирования на проведение данных работ.- Администрация Советского района совместно с Комитетом по имуществу и землепользованию произведут земельный контроль земельных участков по пер. Грачевский в районе обрушения береговой линии. Комитету городского хозяйства необходимо произвести расчет потребности бутового камня и песчано-гравийной смеси на укрепление проезда и дамбы СОНТ «Судостроитель». Комбинат по благоустройству произведет отсыпку низменных участков по ул. Урожайная, Блюхера, - добавили в пресс-службе мэрии.Напомним, 11 июня на территории Улан-Удэ был введен режим повышенной готовности, создана рабочая группа. Всего в зону возможного подтопления в результате подъема сразу двух рек Селенга и Уда попадают более 11 тысяч домов с населением более 25 тысяч человек. В зоне возможного наводнения левобережной и центральной частей Советского района проживает около 18,5 тысяч человек, расположено более 7 тысяч частных и 156 многоквартирных домов. Подготовлено 29 пунктов временного размещения населения – это здания городских школ и три детских лагеря «Родник», «Берёзка», «Огонёк». Они смогут принять 9,5 тысяч человек. Комитетом по социальной и молодежной политике достигнуты договоренности о размещении людей преклонного возраста в социальных учреждениях.Специалисты отмечают, что предсказать наступление стихии заранее или хотя бы за месяц невозможно. Краткосрочный прогноз может быть дан примерно за 10 дней до удара стихии, а зачастую лишь за 2-3 дня, поэтому организован ежедневный контроль за состоянием уровня рек Уда и Селенга.фото: администрация города