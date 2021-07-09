Бурятия потратит 36 млн рублей для участия в Восточном экономическом форуме

Вопрос выделения денег обсужден в парламенте республики, вызвав споры и полярные оценки



Восточный экономический форум, в котором Бурятия традиционно принимает участие, является для республики достаточно дорогим удовольствием, вызывающим вопросы. «В республиканском бюджете проходит сумма 36 млн рублей на пресловутый павильон. Мы в 2019 году уже один павильон профинансировали, сумма 29 с лишним миллионов была. И сейчас в 2021 году опять предусматриваем», - обратил внимание депутат Хурала Игорь Бобков.



Среди прочего там есть 1 млн на шатер для переодевания. «Интересно, что это за шатер? Зачем нам столько павильонов нужно? Куда старый дели?» - недоумевал он.



Екатерина Кочетова, министр экономики республики, раскрыла детали трат бюджетных денег.



«У нас сумма на этот год для проведения экономического форума запланирована в размере 29,53 млн рублей. Это поручение Трутнева. Сегодня очень много претензий, потому что нам нужно было уже провести торги и заходить на площадку. По одному миллиону… Это устройство шатра для хознужд. В связи с тем, что у нас там будут творческие коллективы из республики. Очень много выступающих, и им нужно будет на протяжении недели где-то находиться, переодеваться. Кроме того, этот шатер мы в дальнейшем будем использовать для своих нужд: для выставочных целей, для презентации инвестиционного потенциала», - сказала она.



Что касается павильона, то он есть. Однако надо произвести замену напольного покрытия, покраску, капитальный ремонт и оплатить аренду оборудования. Вся смета отработана со Счетной палатой. Были два совещания, все обоснованно, отметили в министерстве.



Как пояснил Анатолий Кушнарев, председатель комитета Хурала по экономической политике, 7 млн – это регистрационный взнос для форума. Кроме того, деньги расписаны на проживание, питание и т. д.



В прошлом году форума не было. Но вообще, как сообщил депутат Кушнарев, эффект от участия в форуме очевиден.



Наверное, расходы могли бы быть меньше, но павильон попал в зону бедствия. «К сожалению, в этом году произошел форс-мажор – ледяной дождь. Часть павильона была повреждена, ее надо отремонтировать, чтобы было презентабельно», - добавил Анатолий Кушнарев.



Насчет эффективности поездок на форум возникли сомнения.



«На рабочей группе нам отвечали, что благодаря этой палатке авиазавод заключил какие-то там контракты на поставку вертолетов… Ну мы же понимаем, что это чушь. В таких палатках контракты не заключаются. Насколько я знаю, авиазавод платит отдельную сумму каким-то фирмам, занимающимся поиском покупателей вертолетов, туда уходят огромные средства авиазавода. А тут палатку поставили и объявляют, что через нее продали улан-удэнские вертолеты», - озвучил свое скептическое мнение депутат Баир Цыренов.



Первый зампред правительства республики Всеволод Мухин не согласился с таким взглядом.



«Нам необходимо себя достойно представлять. У нас есть определенные обязательства. Мы уже один раз участвовали. На прошлом Восточном экономическом форуме экспозицию Бурятии посетил президент Российской Федерации вместе с премьер-министром Индии. Это тоже немаловажный факт. Способствует развитию и экспортным контрактам авиазавода», - парировал высокий чиновник.



Выделение денег Народным Хуралом, все-таки, было утверждено.



Служба информации, «Номер один».



Фото: photo.roscongress.org



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