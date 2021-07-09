В Бурятии после отмены локдауна упростят прием детей в детские сады

Родителям не нужно будет приносить справку о эпидокружении





В регионе упростят прием детей в детские сады после отмены локдауна. После возобновления работы дошкольных учреждений не надо будет получать справку об эпидокружении. Это сделано для того, чтобы в условиях сложной эпидобстановки не подвергать риску здоровье детей и родителей при посещении поликлиник. Об это сообщила в программе «Проект 3Д» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Валентина Бальжанова.



- Принято решение о том, что детям, которые вернутся в детские сады отдельно какой-либо медицинской справки не нужно. Но при этом руководителям детских дошкольных учреждение необходимо соблюсти все профилактические антиковидные мероприятия. В первую очередь это, конечно, необходимо провести опрос родителей на предмет того, болел ли ребенок пока детские сады не работали, был ли в контакте с инфекционным больным. Если такие случаи были, конечно не допускать таких детей без осмотра педиатра. И очень хороший утренний фильтр провести с измерением температуры, как ребятишек, которые идут в детские сады, таки их родителей, потому что они все равно контактируют. И в дальнейшем соблюдать все меры по изоляции, запрет на проведение массовых мероприятий и так далее, - рассказала замруководителя.



Как отметила представитель ведомства, меры будут приняты также для того, чтобы снять дополнительную нагрузку с медицинских организаций.









фото: pixabay.com

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