Активисты ТОСов Бурятии создают Народный штаб

Инициатива общественников вызвала положительный отклик в социальных сетях



В Бурятии группа активистов ТОСов объявила об образовании Народного штаба для создания Народной программы развития республики. В документе, размещенном в соцсетях, говорится о том, что задача Народного штаба – «объединить всех, кто не хочет топтаться на месте, а стремится двигаться вперед».



«Мы считаем, что нужна общая программа развития всей республики. Нам необходимо заняться совместным поиском решений для самых насущных проблем республики и конкретных территорий. Мы создадим Народные штабы в Улан-Удэ, в каждом районе Бурятии, соберем и сведем воедино наказы и предложения земляков, создадим на их основе Народную программу, отражающую заботы и проблемы всех, кто живет в Бурятии.



В дальнейшем будем добиваться ее реализации, включения мероприятий программы в государственные программы развития. Призываем всех земляков включаться в деятельность Народного штаба, вносить предложения в Народную программу», - подчеркивается в заявлении инициативной группы.



Активисты ТОСов (территориального общественного самоуправления) убеждены в том, что «народная инициатива – реальная сила, наши люди уже многое сделали и продолжают делать жизнь в своем селе, районе, городе лучше». Они призвали «всех земляков включаться в деятельность Народного штаба, вносить предложения в Народную программу».



Заявление подписали Юлия Скворцова, председатель Ассоциации ТОС Улан-Удэ; Александра Аюржанаева, председатель ТОС «Любимый дворик» (Улан-Удэ); Екатерина Кирюшина, председатель ТОС «Исток» (Улан-Удэ); Руслан Тарасов, председатель ТОС «Гранит» (Улан-Удэ); Димитрий Сидоров, ТОС «Светлое будущее» (Бичурский район); Ольга Литвинцева, председатель Ассоциации ТОС города Гусиноозерск, Ольга Базарова, ТОС « Дружная семья» (Закаменский район); Сэсэг Доржиева, председатель ТОС «Центр роста» (Джидинскаий район); Любовь Кожевникова, член ТОС «Раздолье», (Прибайкальский район).



Примечательно, что инициатива моментально нашла отклик у жителей республики. Они активно пишут в соцсетях.



Ирина Леонтьева: «Народному штабу в Тункинской долине быть! С удовольствием готовы поддержать инициативу наших коллег из Улан-Удэ. Уже долгое время работаем с ТОСами и общественными организациями нашего района. Уже сделано достаточно много, но ещё больше предстоит сделать! Только вместе мы сможем решить важнейшие проблемы Тункинского района и всей республики!».



Юлия Сушкеева: «Дорогие земляки, приглашаем всех неравнодушных жителей Тункинского района присоединиться к Народному штабу района!».



Идет и вал коротких комментариев, характерных для соцсетей. jfk_689fgbko: «Ребята молодцы! От души, делайте жизнь лучше!»; mulytina98: «Ух, молодцы! Очень быстро начали работу по ТОСам, успехов вам и побольше хороших предложений от нашего народа!»; karinaivleva0: «Народная сила, действительно, реальная сила, очень радует, что районы подключаются»; sashaargymov: «Пусть все ваши начинания ждет только успех и поддержка среди населения».



Судя по такой реакции, можно смело говорить о том, что инициатива тосовцев попала в точку, будет очень востребована и поддержана.





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