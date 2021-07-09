В Бурятии не будут продлевать локдаун

Однако, множество ограничений останется в силе



В пятницу, 9 июля, по итогам заседания Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавируса снят ряд ограничительных мероприятий. С 12 июля в республике будет снят режим всеобщей самоизоляции за исключением Кабанского района. На всей территории Бурятии остается запрет на массовые мероприятия с очным участием, и сохраняются ограничения по режиму работы организаций.



- Две недели самоизоляции снизили показатели заболеваемости, но говорить о стабилизации ситуации рано. Главное, нам удалось создать резерв коек, разгрузить первичное звено здравоохранения, уменьшилось количество госпитализируемых. Но тенденции заболеваемости остаются тревожными. Поэтому ослаблять профилактику нельзя, борьба с вирусом продолжается в таком же режиме, - отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.



По данным Управления Роспотребнадзора Бурятии с 28 июня по 4 июля отмечается снижение заболеваемости по сравнению с 25-ой неделей на 10%.



- Наибольшие улучшения зарегистрированы в возрастной группе 15-17 лет, в которой показатель снизился на 25%. При этом в 1,2 раза заболеваемость уменьшилась среди работающего населения, - сообщил Главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.



С 12 июля возобновят работу предприятия общественного питания, за исключением расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов. Разрешена работа общепита не позже 22 часов при рассадке за одним столом не более четырех человек без учета детей. Фудкорты внутри торговых центров могут работать на вынос и доставку.



Откроются торговые центры и комплексы, которые также будут работать до 22 часов. Но детей до 14 лет не будут допускать без сопровождения взрослых.

Возобновят работу организации торговли, реализующие непродовольственные товары, организации сферы услуг, деятельность которых была приостановлена в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.



Возобновят работу бани, сауны, парикмахерские, маникюрные, салоны красоты, массажные салоны, солярии, и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги при загрузке не более 50% от единовременной пропускной способности.

Допускается деятельность библиотек при условии заполняемости читальных залов в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности.



Разрешена деятельность музеев, выставочных комплексов и иных учреждений, оказывающих подобные услуги, при условии организации услуг в форме индивидуальных, либо групповых экскурсий с количеством не более 10 человек и запретом на проведение массовых мероприятий.



Работу плавательных бассейнов, фитнес-залов, оказание услуг в открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-спортивных комплексах, открытых термальных бассейнов, а также заселение в отели, гостиницы и иные подобные организации, в том числе в рамках чартерной программы, требуется осуществлять при условии предоставления сертификата профилактической прививки против коронавирусной инфекции, либо результата лабораторного обследования, полученного не ранее чем за 72 часа, либо справки о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании.





фото: правительство РБ

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.