Как сбросить энергетическое иго ТГК?

В Бурятии отрасль тепловодоснабжения находится в плачевном состоянии



Отношения властей и «коммунальных» бизнесменов полны противоречий. В головах политической элиты Бурятии, кажется, все сильнее укрепляется мысль, что в сфере ЖКХ надо что-то срочно менять. Не то что бы выдвинут лозунг «взять ТГК-14 за горло» (дело не только и не столько в этой фирме). Просто ситуация «после Крыма» такова, что пространства для маневра остается все меньше. Скоро отступать будет некуда. Львиная часть жителей республики живет бедно, суммы в ЖКХ-счетах раздражают все больше.



Утечка в 21%



По информации Бурятстата, протяженность тепловых и паровых сетей организаций, отпускающих тепло и горячую воду населению и бюджетным учреждениям, на конец 2020 года составила (в двухтрубном исчислении) 1615 километров. «Из них нуждающихся в замене – 35,6%. В 2020 году заменено 43,5 километра сетей, или 2,7%», - сообщают республиканские статистики.



Потери тепловой энергии составили аж 1,1 млн Гкал. Это 19,6% (!) тепла, поданного в сеть.



По водопроводным сетям в республике необходимость в замене составляет 53,5% (более тысячи километров). «Утечка и неучтенный расход воды составили 10,4 млн кубических метров, или 21,5%», - констатировал Бурятстат.



По канализационным сетям необходимость в замене – 45%.



Энергоэффективность отрасли тепловодоснабжения находится в плачевном состоянии. Разве можно вести речь об экономии, рачительности, когда мы видим такие потери?



«Посткрымские» времена привели к падению уровня жизни многих. В таких условиях власти Бурятии и города Улан-Удэ, на наш взгляд, заметно повысили внимание к «жилищной» отрасли.



Например, с подачи республиканского Госстройжилнадзора в 2020 году резко усилилось давление на ресурсоснабжающие организации по поводу должной эксплуатации общедомовых теплосчетчиков, установленных по многоквартирным домам. Они призваны давать жильцам экономию, но зачастую эксплуатируются в половинчатом режиме.



На севере Бурятии начался эксперимент по Единому ЕИРЦ. В Улан-Удэ нацелились на закрытие ряда малых котельных с «золотой» гигакалорией тепла и перевод домов на крупные ТЭЦ. Надо ускорять перевод многоэтажек республики на закрытую схему горячего водоснабжения (дает гражданам более дешевый кубометр горячей воды), утепление домов, внедрение систем, реагирующих на температуру воздуха на улице и т. д.



Многое можно сделать, чтобы сдержать увеличение цифр в ЖКХ-квитанциях. Времени на раскачку нет, ибо благосостояние народа таково, что многим будет не по карману оплачивать ЖКХ, если счета продолжат стремительно расти. Полчища людей пойдут за субсидиями из бюджета и стучать в пустые кастрюли под окнами высоких кабинетов.



Бегемот vs носорог



Между бурятской стороной и читинской компанией ТГК-14 - сложные отношения. Это видно невооруженным глазом, так как они вышли в область публичного обсуждения.



Все помнят скандальную тему повышения зарплат улан-удэнским рабочим, трудящимся на объектах ТГК-14 в столице Бурятии. Широко известен скандал с обрезанием батарей в квартирах потребителей. Люди рассказывали, как команда в форме с именем компании входила в жилища и срезала радиаторы отопления. Но компания ТГК отвечала, что лишать отопления противозаконно и она это не делает.



Улан-удэнцев возмутила и попытка читинских «энергетических» коммерсантов перевести расчет тарифов ТГК-14 для потребителей в республике на новый принцип - «альтернативной котельной» (тариф резко вырос бы). Всего не перечислить…



Сейчас идет разработка новой Схемы теплоснабжения Улан-Удэ. «Номер один» писал на эту тему.



Эксперты говорят, что температуру нагрева теплоносителя, выдаваемую энергетиками на обогрев улан-удэнских домов, следует повысить. В СССР температура составляла 150 градусов. Но позднее от нее отошли. В Улан-Удэ лишь в минувшем году температуру кое-как дотянули до 110 градусов.



Ожидается, что в новой схеме будет официально установлена температура теплоносителя в 137 градусов. Это системное решение важно, и оно воспринимается людьми положительно. Правда, в руководстве ТГК-14 не очень обрадовались таким планам города.



Отношения между бурятской стороной и читинской компанией напоминают толкотню между бегемотом и носорогом. Стороны большие и сильные, и непонятно, кто кого и где потеснит.



Есть и серия судов, в которых улан-удэнские власти ведут долгий «бой» с читинской фирмой. По разным темам.



Заставили изменить договор



Одна из тем судов - попытка повысить размер платы по договору аренды муниципального «теплового» имущества, подписанному между сторонами. Договор, оказавшийся в центре скандала, был заключен в 2012 году и получил номер №02/12/АИК-02. Он рассчитан на 25 лет, до середины 2037 года.



Согласно ему, годовой размер арендной платы составляет всего 2 млн рублей. Город хотел повысить ее в 15 раз – до 31 млн рублей. Это вызвало активное сопротивление ТГК-14.



Первым серьезным шагом к заветной цели было следующее. Несколько лет назад муниципалитет предпринял попытку скорректировать текст договора. Решил внести в него положение, что арендная плата изменяется арендодателем в одностороннем порядке в сторону увеличения в соответствии с нормативно-правовыми актами городского округа «город Улан-Удэ». А пересмотр арендной платы в сторону уменьшения невозможен.



Взаимопонимания с ТГК-14 достичь не удалось. Начался суд, который выявил следующее. Договор заключен по итогам конкурса. Оказалось, что проект договора аренды, в итоге подписанный, почему-то находился в несоответствии с конкурсной документацией.



В документации говорилось про право одностороннего изменения городом арендной платы и т. д., а в проекте договора – нет. Как такое получилось, не совсем ясно. Однако город упирал на то, что договор следует привести в соответствие с тезисами конкурсной документации. Энергетики возражали.



Суд постановил скорректировать договор. Апелляционная и кассационная инстанции оставили вердикт без изменения.



Попытка ТГК-14 вынести дело на самую вершину судебной системы - на рассмотрение Верховным судом РФ - провалилась. В Москве отказались передать жалобу на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Условия договора считаются измененными с момента вступления в силу решения суда, отметили «Номер один» в ТГК-14.



Это была заметная победа улан-удэнских чиновников. «Бились» 1 год 2 месяца 10 дней.



Следующий шаг



Новая «битва» развернулась уже не по поводу фундаментальных документов, а по поводу денег, величине арендной платы читинцев за «тепловое» имущество города Улан-Удэ (по тому же договору 02/12/АИК-02).



В конце 2018 года улан-удэнские власти отправили ПАО «ТГК-14» уведомление, что годовая плата увеличилась. Рост объяснили принятием обновленной методики расчета и предложили оплатить арендную плату за 2018 год в размере 31 млн рублей.



Читинцы посчитали, что изменение является неправомерным. Тогда энергетики изложили свою точку зрения в письме, но комитет по управлению имуществом (КУИ) города Улан-Удэ уведомление не отозвал. Тогда фирма в суде потребовала признать уведомление недействительным и не подлежащим применению.



Поясним, при расчете арендной платы по существовавшей методике в расчет принималась сумма амортизационных отчислений. А при расчете по обновленной методике во внимание берется отчет независимого оценщика.



Читинцы назвали увеличение платы в 15 раз экономически необоснованным и нарушающим принципы разумности.



В ходе разбирательства суд посчитал, что к расчету платы действительно необходимо применять обновленную методику. Вместе с тем бурятский арбитраж пришел к выводу о недостоверности произведенного КУИ расчета арендной платы из-за необоснованного включения в расчет имущества, исключенного из договора аренды по соглашению сторон, а также из-за необоснованного учета арендной платы за земельные участки, необходимые для эксплуатации арендованного имущества.



Другими словами, имеете право менять арендную плату, но при изменении суммы вы допустили ляп…



Исключенного из договора имущества (впоследствии списанного) в суде насчитали 26 единиц. Что до земли, то Фемида указала, что договор аренды не содержит дополнительной обязанности ТГК-14 по внесению платы за пользование земельными участками, которые нужны для эксплуатации арендованного «теплового» имущества.



Поэтому суд не нашел оснований, чтобы считать сумму аренды в 31 млн рублей достоверной. ТГК-14 победила в первой инстанции, во второй и в третьей - Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа, где вынесли решение уже в нынешнем году. Сейчас стороны ждут, будет ли спор рассматривать Верховный суд страны.



ТГК-14 - фирма большая. Это один из самых важных партнеров Улан-Удэ. Как в свое время сообщал КУИ, с ней подписаны три договора аренды имущественных комплексов и одно кассационное соглашение. Самый крупный договор аренды (до 2037 года) охватывает теплосети и небольшие муниципальные котельные. Балансовая стоимость имущества, переданного по договору аренды, составляет около 5,5 млрд рублей.



Перед читинцами ставили вопрос о трансформации договора. К примеру, предлагалось видоизменить его на концессионное соглашение. Но взаимопонимания не достигли.



Как сообщили «Номер один» в мэрии города Улан-Удэ, учтя несоответствия в расчетах, установленные ранее судом, город вновь подал иск на ТГК-14. Сумма иска - 86,4 млн рублей. Период взыскания - с марта 2016 по конец 2018 года.



Размер арендной платы по договору аренды имущественного комплекса № 02/12/АИК-02 от 04.06.2012 за 2019 и 2020 гг. будет рассчитываться по завершении рассмотрения Арбитражным судом данного дела, указали чиновники.



Энергетики отметили, что размер арендной платы состоит из платежей в твердой сумме и денег, вносимых в виде затрат на улучшение арендованного имущества (в рамках ремонта, производимого ТГК-14).



Идет «битва» цифр. Суд предложил сторонам представить друг другу расчеты и контр-расчеты сумм. Процесс обещает быть затяжным.



Петр Санжиев, «Номер один».



Фото: ОНФ







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