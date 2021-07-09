В Бурятии увеличат финансирование на питание для льготных категорий студентов

В 2021 году на эти цели выделили свыше 119 миллионов рублей

В Бурятии планируется проиндексировать нормативы финансирования из республиканского бюджета на бесплатное горячее питание для льготных категорий обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях. Соответствующее постановление подписал Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Проектом предполагается индексирование действующих нормативов на 11,7%. Вносимые изменения будут представлены на ближайшей сессии Народного Хурала Бурятии.

- В 2020 году для обеспечения горячим питанием льготных категорий студентов профессиональных образовательных организаций выделено свыше 94 млн рублей, в текущем году на эти цели выделено свыше 119 млн. Таким образом 3 606 студентов обеспечены бесплатным горячим питанием, - отметил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

Напомним, правила и нормативы обеспечения питанием детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из числа семей, признанных малоимущими, обучающихся в ПОО Бурятии, были установлены Постановлением Правительства республики с 10 июня 2018 года. Согласно им, питание студентам указанных категорий предоставляется со дня зачисления на учебу. Обеспечение питанием за счет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета составляет 100% от норматива для детей-сирот и детей с ОВЗ и 40% от норматива для детей из числа семей, признанных малоимущими.

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