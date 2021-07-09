В Байкале стремительно растет уровень воды

Прошлогодний максимум, вероятно, будет достигнут уже к середине августа



Активисты местного экологического сообщества «Экология 03» на своей странице сообщают, что в этом году резкий скачок уровня вод Байкала может иметь серьезные последствия. «Экология 03» ссылается на слова известного иркутского ученого Виталия Рябцева.



- Прошлогодний максимум (был в конце сентября-начале октября), вероятно, будет достигнут уже к середине августа. И рост уровня продолжится. Скорее всего, нынешний максимум будет заметно выше прошлогоднего. Соответственно и ущерб больше. В разы больше деревьев погибнет, но что еще хуже - огромный урон понесут низкие острова, дельты, водно-болотные угодья, - сообщают активисты.



Как отмечают экологи, скачок уровня воды грозит Северо-Байкальскому сору, перешейку Святого Носа. Кроме того, не исключается повышенная гибель мальков омуля из-за затопления дельты Селенги, нанесение ущерба поселениям на берегах Байкала, возможно, и железной дороге.



Активисты предлагают для решения проблемы повысить сброс воды с Иркутской ГЭС.



- Но это означает ущерб недвижимости, построенной в нижнем бьефе Иркутской ГЭС вопреки правилам и здравому смыслу. В прошлом году власти Иркутской области показали, что для них застройка, принадлежащая ушлым господам, дороже Байкала, - высказались на странице.



Впрочем, из-за обильных осадков и возросшего притока к Байкалу со 2 июля 2021 года



На Байкале сейчас сохраняется повышенная водность. Уровень озера достиг 456,69 метра. По прогнозам Росгидромета, в третьем квартале ожидается приток до 119% от нормы, в июле – до 5700 кубометров в секунду, это 117% от нормы. Резкого увеличения притока в ближайшие дни специалисты не прогнозируют.



«Уровень растет на 1-3 см в сутки. Мы можем постепенно переходить на повышенные расходы, которые, при этом, не нанесут ущерб сооружениям в нижнем бьефе плотины Иркутской ГЭС. При необходимости режимы работы гидроузла будут оперативно регулироваться с учетом складывающейся гидрологической обстановки и уточнённого прогноза на вторую десятидневку», - отметил заместителя руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.

Заметим, уровень Байкала и режим работы Иркутского гидроузла напрямую связаны с угрозами наводнения и в Бурятии, и в Иркутской области. Республика в таких случаях заинтересована в повышении сбросов воды через плотину Иркутской ГЭС, область – напротив. Не исключено, что при продолжении повышения уровня озера, это традиционное противоречие, которое пока решается компромиссами, может обостриться.







фото: Номер один Активисты местного экологического сообщества «Экология 03» на своей странице сообщают, что в этом году резкий скачок уровня вод Байкала может иметь серьезные последствия. «Экология 03» ссылается на слова известного иркутского ученого Виталия Рябцева.- Прошлогодний максимум (был в конце сентября-начале октября), вероятно, будет достигнут уже к середине августа. И рост уровня продолжится. Скорее всего, нынешний максимум будет заметно выше прошлогоднего. Соответственно и ущерб больше. В разы больше деревьев погибнет, но что еще хуже - огромный урон понесут низкие острова, дельты, водно-болотные угодья, - сообщают активисты.Как отмечают экологи, скачок уровня воды грозит Северо-Байкальскому сору, перешейку Святого Носа. Кроме того, не исключается повышенная гибель мальков омуля из-за затопления дельты Селенги, нанесение ущерба поселениям на берегах Байкала, возможно, и железной дороге.Активисты предлагают для решения проблемы повысить сброс воды с Иркутской ГЭС.- Но это означает ущерб недвижимости, построенной в нижнем бьефе Иркутской ГЭС вопреки правилам и здравому смыслу. В прошлом году власти Иркутской области показали, что для них застройка, принадлежащая ушлым господам, дороже Байкала, - высказались на странице.Впрочем, из-за обильных осадков и возросшего притока к Байкалу со 2 июля 2021 года расходы Иркутского гидроузла уже увеличили до 2800 кубометров в секунду , а с 7 июля они повысились ещё на 100 кубометров, сообщила пресс-служба минприроды РФ.На Байкале сейчас сохраняется повышенная водность. Уровень озера достиг 456,69 метра. По прогнозам Росгидромета, в третьем квартале ожидается приток до 119% от нормы, в июле – до 5700 кубометров в секунду, это 117% от нормы. Резкого увеличения притока в ближайшие дни специалисты не прогнозируют.«Уровень растет на 1-3 см в сутки. Мы можем постепенно переходить на повышенные расходы, которые, при этом, не нанесут ущерб сооружениям в нижнем бьефе плотины Иркутской ГЭС. При необходимости режимы работы гидроузла будут оперативно регулироваться с учетом складывающейся гидрологической обстановки и уточнённого прогноза на вторую десятидневку», - отметил заместителя руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.Заметим, уровень Байкала и режим работы Иркутского гидроузла напрямую связаны с угрозами наводнения и в Бурятии, и в Иркутской области. Республика в таких случаях заинтересована в повышении сбросов воды через плотину Иркутской ГЭС, область – напротив. Не исключено, что при продолжении повышения уровня озера, это традиционное противоречие, которое пока решается компромиссами, может обостриться.фото: Номер один

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