Жители Бурятии с 16 июля смогут летать в Кырен

Полеты будут выполнять на многоцелевом двухмоторном турбовинтовом самолете Л-410







Авиакомпания «Сила» с 16 июля открывает авиарейсы по маршруту Улан-Удэ-Кырен. Рейсы из Улан-Удэ в Кырен и из Кырена в Улан-Удэ планируются по пятницам и воскресеньям, сообщили в минтрансе Бурятии.



«Мы расширяем местную авиамаршрутную сеть, к Нижнеангарску и Таксимо добавили Кырен. У жителей Бурятии появилась возможность побывать на выходных в Тункинской долине и сократить время проезда», - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.



«Маршрут Улан-Удэ - Кырен удалось субсидировать благодаря поддержкепПравительства Бурятии. Так республиканской службой по тарифам утверждены тарифы в размере 3000 рублей без учета НДС», - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.



Полеты будут выполнять на многоцелевом двухмоторном турбовинтовом самолете Л-410.



О старте продаж билетов будет сообщено дополнительно.



Фото: egov-buryatia.ru



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