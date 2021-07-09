В Бурятии перед судом предстанут два лесоруба-убийцы

Они ограбили и убили в тайге напарника, который хотел жаловаться на них в полицию



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины и 29-летнего молодого человека, обвиняемых в зависимости от объема действий каждого в «грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья» и в. «убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление».



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, по данным следствия, прошлым летом обвиняемые работали на деляне в лесном массиве на территории Мухоршибирского участкового лесничества вместе с малознакомым напарником. А 3 июля они вместе стали распивать спиртные напитки в жилом вагончике. Ночью в ходе произошедшей ссоры один из обвиняемых открыто похитил у нового работника телефон, а второй спустя некоторое время нанес потерпевшему побои.



Избитый напарник пообещал, что при первой возможности обратится с заявлением в полицию. Тогда злоумышленники решили убить его. Увезли на тракторе в лес, где заставили копать яму. Затем они поочередно, передавая друг другу нож, нанесли своей жертве несколько ударов клинком в груд и закопали его тело. По возвращении лесозаготовители сожгли одежду потерпевшего, а наутро сообщили работодателю, что напарник собрал вещи, покинул деляну и ушел в неизвестном направлении.



Позже в правоохранительные органы обратились родственники пропавшего молодого человека. В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска полиции, у одного из обвиняемых удалось обнаружить телефон потерпевшего. После этого оба соучастника преступления написали явки с повинной и на допросах дали подробные показания об обстоятельствах учиненной ими расправы.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»



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