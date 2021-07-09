В Улан-Удэ задержали автоненавистника-дебошира

Пожилой хулиган кидался с балкона стеклотарой в припаркованные машины и целился в людей



В Улан-Удэ в полицию обратился житель многоквартирного дома на улице Смолина. По телефону он рассказал правоохранителям о том, что пожилой мужчина повредил его автомобиль, припаркованный во дворе, нанеся удар ногой по кузову иномарки. Сам водитель в этот момент находился в салоне машины, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Свою причастность к инциденту пожилой хулиган отрицал и попытался скрыться в своей квартире.



На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции. Нарушителя доставили в отдел внутренних дел, где он был опрошен, предупрежден о проведении проверки по факту происшествия и возможной уголовной ответственности. После чего горожанина отпустили.



А ближе к вечеру в полицию вновь поступили сообщения о порче автомобилей по тому же адресу. Как выяснилось, к противоправным деяниям оказался причастен тот же 61-летний улан-удэнец, ранее доставлявшийся в отдел внутренних дел. По словам очевидцев, горожанин с балкона скидывал на машины стеклянные бутылки и банки и даже прицеливался в людей. В результате им были повреждены четыре иномарки. Общий ущерб превысил составил более 94 тысяч рублей.



Поскольку зайти в квартиру агрессивно настроенного жильца сразу не удалось, полицейскими еще раз выехали на адрес, но уже с сотрудниками МЧС. Спасатели вскрыли двери квартиры, и злоумышленник был задержан полицейскими. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.



В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». По одному из фактов вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с ходатайством о дополнительной проверке (в связи с отсутствием результатов автотехнической экспертизы у владелицы авто).



А в адрес руководства МВД Бурятии поступило обращение от очевидца происшествия с просьбой отметить сотрудников полиции, «предотвративших бесчинства терроризирующего людей человека».



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.