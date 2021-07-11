«Бытовой расизм» или «просто шутка»?

В медиапространстве страны зачастили «проходиться» по внешности восточных женщин

За минувшую неделю в российской медиасреде сразу две знаменитости пошутили над внешностью бурятских женщин. Многие пользователи высказали негодование по поводу неподобающих сравнений, а другие считают, что обида на высказывания известных персон излишне преувеличена. О том, какие последствия могут ожидать автора подобных фраз и насколько эти высказывания в действительности чреваты для объекта грубых насмешек, расскажет «Номер один».За прошедшую неделю, как в медиапространстве Бурятии, так и всей России, разгорелись два скандала из-за высказываний знаменитостей в адрес бурятского народа. Так, блогер Яна Левенцева с полуторамиллионной аудиторией выставила свою фотографию в социальных сетях и спросила, на кого она похожа с опухшим лицом по утрам. Среди вариантов ответов были: «алкашка», «бурятка» и «бомжиха». После негодования пользователей женщина сообщила, что опрос выложила ее команда, а сама она «не хотела никого обидеть или задеть, так как категорически против расизма».Вслед за ней подобное высказывание последовало уже от известной российской теле- и радиоведущей Анфисы Чеховой. 3 июля в эфире телеканала «Домашний» вышло ток-шоу «Скажи, подруга». В новой передаче планируют обсуждать с экспертами различные бьюти-процедуры. В первом выпуске ведущие пригласили опытного косметолога. Ей Чехова пожаловалась, что однажды после уколов гиалуроновой кислоты она столкнулась с неприятными побочными эффектами – ее лицо сильно отекло.«Я человек, который ничего в этом не понимает, говорю: «колите», и он мне как вкачал литр «гиалуроночки»! И я просто стала бурятской женщиной», - заявила Анфиса Чехова.Знаменитость добавила, что два месяца не могла смотреть в зеркало и ненавидела свое отражение. Вдобавок и косметолог продолжила тему сравнения буряток с неприятным внешним видом: «Хуже всего, когда склонен к отекам. Это все гиперболизируется, утром ты просыпаешься не просто как бурятка, а…».«Как алкоголичка, избитая своим сожителем!» - продолжила ее фразу Анфиса Чехова.После выпуска передачи зрительницы не только из Бурятии, но и всей России были шокированы такими сравнениями телеведущих. После выпуска шквал негодующих комментариев заполнил профиль Анфисы Чеховы. Многие высказывания адресованы также редакции российского телеканала «Домашний», которая пропустила эти слова в эфир. Новость о высказывании Анфисы Чеховой подхватили и федеральные каналы.- Сравнение своего лица, накачанного гиалуронкой, с лицом бурятки это как минимум невежливо, некультурно, - высказался россиянин.- Отвратительная передача, ждем извинений за расистские высказывания в отношении бурятских женщин! – добавила жительница Бурятии там же.- Что за стереотип? Мне обидно стало за буряток, что решила написать у вас тут! Если не знаете, как выглядят бурятки, зачем давать такие комментарии? Или это очередной хайп? Я была о вас более хорошего мнения! – высказалась зрительница в профиле знаменитости. С ней также согласились много пользователей.Впрочем, после поднятого шума телеведущая поспешила выложить пост с извинениями перед бурятским народом. Анфиса Чехова выложила обращение к жительницам Бурятии, в котором заявила, что «высказалась не подумав». И спустя день заполнила всю свою ленту в Instagram фотографиями бурятских девушек с хештегом #красивыебурятскиеженщины. Затем она заявила, что ее следующую коллекцию представят бурятские девушки: «Лицом наших коллекций станет красивая бурятская женщина. Совершенно искренне хотим показать красоту бурятских женщин, которых я незаслуженно оскорбила».Впрочем, вслед за негодующими пользователями поспешили и те, кто посчитал, что обида за бурятских девушек слишком преувеличена. В соцсетях некоторые россияне начали высказываться, что на подобные «ошибки» обижаться не стоит, и принялись спорить с другой частью аудитории.- Если бы я была бурятской женщиной, то не обиделась бы на такое высказывание. Мне кажется, эта излишняя чувствительность не доведет до добра общество. Во всем должен быть здравый смысл, - высказалась россиянка под постом Анфисы. С ней солидарен 241 пользователь.Позднее обсуждение добралось до интернет-пространства Бурятии. Так, разделение мнений наблюдалось и в местных пабликах.- Человек, который любит себя и уважает, никогда не обидится на чьи-то слова. Даже если ему в лицо скажут. А кто зависим от мнения, будет раздувать скандал. Работайте над собой и избавляйтесь от комплексов, и вам будет все равно на чьи-то просто слова, - посоветовала горожанка.В ответ женщине сообщили, что такое явление называется «газлайтинг».- Что вы сейчас написали, это называется газлайтинг. Вы обесценили переживания и эмоции бурятских женщин. Заставляя их замолчать и искать причину в себе. Такое бывает с жертвами насилия, мол, сама виновата, а не насильник. Здесь то же самое. Надеюсь, вы когда-нибудь это осознаете через свою ситуацию в жизни, - высказалась жительница.Не будем спорить касаемо вышеупомянутого термина, однако не надо забывать, что медийные личности в России приравнены к СМИ, и то, что они вещают на свою аудиторию, может действительно оказывать влияние на мышление подписчиков. Так, «шутка» блогера Яны Левенцевой все-таки попала на полуторамиллионную аудиторию, а уничижительное сравнение Анфисы Чеховы и вовсе прозвучало на всероссийском канале «Домашний», зрители которого – миллионы людей из разных уголков нашей страны.Согласно УК РФ, подобные «шутки» знаменитостей можно рассматривать по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения и т. д.), совершенные публично, в том числе с использованием средств Интернет. Причем обратиться с заявлением на знаменитостей может каждый, кто посчитал их слова оскорбительными. Статья действует после привлечения человека к административной ответственности. Если это произошло, провинившемуся светит штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Вдобавок можно привлечь «к принудительным работам на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет», говорится в статье.Так, за расистские оскорбления девушек из Бурятии уже возбуждено уголовное дело в Москве. Не исключено, что скандальный случай дойдет до суда. Напомним, в апреле текущего года в социальных сетях разошелся скандальный видеоролик, на котором запечатлено, как две женщины оскорбляют двух уроженок Бурятии по национальному признаку. Женщины интересовались, откуда приехали девушки, при этом продолжая их поливать нецензурной лексикой. Событие произошло в одном из московских дворов. Девушка рассказала о конфликте в социальных сетях.После лингвистической экспертизы и оформления побоев в травмпункте одна из девушек признана потерпевшей. Уголовное дело возбуждено по факту оскорблений и нанесения побоев в отношении одной из женщин. Как стало известно «Номер один», вторая москвичка принесла извинения девушкам и ей грозит административная ответственность.Кроме того, москвички спровоцировали драку. Когда девушки выронили вещь, одна из женщин наступила на нее и пнула в сторону, при этом смеясь. Ситуация находится на контроле у полпредства Бурятии.6 июня уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить слова известной телеведущей Анфисы Чеховой на наличие «признаков возбуждения межнациональной вражды».«Такие действия могут расцениваться как направленные на возбуждение межнациональной вражды, просим провести проверку на наличие признаков преступления экстремистской направленности», - говорится в обращении Юлии Жамбаловой.Надежда Бедолагина, «Номер один».