Библиотеки украсят картинами Зорикто Доржиева

Репродукции работ всемирно известного художника станут главными визуальными центрами интерьеров двух новых модельных библиотек



Концепцию «Библиотеки поэтической степи» Хоринской межпоселенческой библиотеки им. Д. З. Жалсараева поддержит образ картины «Молодой почтальон». А копия триптиха «Внутреннее море» подчеркнет настроение этнического пространства, создаваемого в Центральной межпоселенческой библиотеке горной Оки. Свое согласие на использование работ выразили и сам художник, и представители галереи «Ханхалаев».



Основные ремонтные работы завершаются во всех библиотеках. Подрядчики провели комплекс работ на площадке самого большого здания муниципальной библиотеки в Бурятии - Хоринской центральной межпоселенческой библиотеке им. Д. З. Жалсараева и в Центральной межпоселенческой библиотеке Окинского района.



- Кроме нового пространства и книг, читатели и библиотекари получат возможность работать на новом компьютерном и мультимедийном оборудовании. Хоринская модельная библиотека станет единственной среди муниципальных библиотек обладательницей современного цифрового комплекса для перевода библиотечных и архивных фондов в электронный вид. Таким комплексом в республике оборудована только Национальная библиотека Бурятии, - отметила Соелма Дагаева, министр культуры Бурятии.



Комплекс оборудован так называемой «книжной колыбелью», дающей возможность регулировку под разную толщину корешка, размещение на ней оригиналов с максимальным весом 15 килограммов и сканирование в нескольких режимах, в зависимости от состояния и типа оригинала печатного издания. Комплекс уже поступил в библиотеку, сервис-инженером поставщика произведена инсталляция оборудования, пять библиотекарей прошли старт-обучение работе со сканером.



Три муниципальных библиотеки республики получат в 2021 году статус «модельных». Они стали победителями федерального конкурсного отбора по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Всего на модернизацию пространства, переоснащение оборудования и пополнение книжного фонда выделено 25 млн рублей из федерального бюджета.



В общей сложности за 2019 - 2021 годы в Бурятии модернизируют девять библиотек на сумму 65 млн рублей из федерального бюджета.



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