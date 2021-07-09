Выборы как вызов

Общественные эксперты-наблюдатели о системе мониторинга всех этапов избирательного процесса





В начавшейся избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы России восьмого созыва российское общество и государство сталкиваются с новыми беспрецедентными вызовами. Это и пандемия новой коронавирусной инфекции и то, что председатель ЦИК Элла Памфилова назвала «невероятно неблагоприятной внешней средой».



Есть силы, которые хотят дискредитировать выборы и наша общая задача – обеспечить честность и законность выборов в этих непростых условиях, добиться соблюдения принципов открытости, этичности и законности всеми участниками избирательного процесса. Эти выборы призваны стать основой для стабильного развития нашей страны на следующий электоральный цикл и поэтому общественные эксперты-наблюдатели, включены в систему мониторинга всех этапов избирательного процесса, для обеспечения прозрачности и равенства всех участников избирательного процесса.



Тимур Бадмацыренов, доктор социологических наук, доцент кафедры политологии и социологии БГУ имени Доржи Банзарова, директор Центра социально-политических исследований БГУ «Альтернатива», председатель Бурятского регионального отделения Российского общества социологов, председатель Бурятского регионального отделения Российского общества политологов:



Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в ходе избирательной кампании 2021 года смогут выдвинуть 32 партии. Регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа. Своих кандидатов в Бурятии выдвинули «Единая Россия» и представители системной оппозиции - КПРФ, ЛДПР, обновленной партии «Справедливой России» - «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».



Задача гражданского общества – добиться неукоснительного соблюдения законодательства и этических норм всеми участниками избирательного процесса, поставить правовой заслон возможным нарушениям, создать обстановку взаимоуважения и внимания к избирателю. Общественная палата Бурятии, сообщество электоральных экспертов планируют вести мониторинг всех стадий избирательного процесса, начиная со стадии выдвижения и регистрации кандидатов, и готовы следить за соблюдением равных условий и возможностей для всех участников избирательного процесса.



Партийный список «Единой России» возглавил глава Бурятии Алексей Цыденов, бывший директор Улан-Удэнского авиазавода, а ныне – заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России», советник главы «Ростеха» Леонид Белых и действующий депутат Госдумы Николай Будуев. По одномандатному округу от «Единой России» зарегистрирован Вячеслав Дамдинцурунов.



БРО КПРФ вывдинуло кандидатом по одномандатному избирательному округу №9 депутата Народного Хурала, лидера фракции КПРФ Баира Цыренова. В партийный список территориальной группы №4, включающий Бурятию, Забайкальский край и Амурскую область, вошли первый секретарь БРО КПРФ Вячеслав Мархаев, Баир Цыренов и депутат Народного Хурала, секретарь рескома Виктор Малышенко.



От партии «Справедливая Россия - Патриоты-За правду» по одномандатному округу №9 в Бурятии баллотируется Оксана Бухольцева, депутат Народного Хурала. Она же включена четвертым номером в региональный список № 5 (Бурятия, Тува, Забайкальский край, Иркутская область).



От БРО ЛДПР по одномандатному округу идёт депутат Народного Хурала Бурятии, лидер фракции Сергей Дорош. В партсписок региональной группы включены также Сергей Дорош, нынешний координатор регионального отделения ЛДПР Дмитрий Шишмарев и партиец Бадмадоржо Жигжитов.



Региональное отделение партии «Яблоко» в Бурятии сформировало список на выборы в Госдуму. В него вошли: Наталья Семёнова, председатель Бурятского регионального отделения «Яблока», Любовь Баландина, член бюро регионального совета «Яблока», Баясхалан Чимитдоржиев, учитель истории в средней школе №44, член федерального совета и бюро регионального совета партии «Яблоко». О готовности участия в выборах заявила партия «Зелёные» во главе с Сергеем Зверевым по одномандатному округу и региональному списку от Бурятии и Иркутской области.



Первый зампредседателя Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова:



- Граждане Бурятии смогут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы не только в рамках Единого дня голосования, который запланирован на 19 сентября, но и за два дня до него — 17 и 18 сентября (пятница и суббота). У наших избирателей есть потребность в новых людях, которые разнообразят политическую палитру. Для волеизъявления граждан и их прав в избирательном процессе необходимо создать комфортные и безопасные условия, и прежде всего в период пандемии. Эти условия были созданы в прошлом году в Бурятии.



Принятое в начале июля Центризбиркомом России положение о порядке трехдневного голосования на выборах в Госдуму поддерживаю, во-первых, избирателям проще реализовывать свои права тогда, когда им удобно. Во-вторых, трехдневное голосование повысит явку избирателей, что является лишней гарантией от фальсификаций. В-третьих, обеспечит безопасность для граждан в период коронавирусной инфекции. «Растягивание» выборов на три дня стало еще более актуальнее во время сложной эпидемиологической обстановки, особенно для нашей республики. Полагаю, что практика прошлого года позволит обеспечить для граждан нашей республики все меры санитарной безопасности. В конечном итоге это дает возможность повысить чистоту и прозрачность избирательного процесса.



Так, например, голосование по поправкам в Конституцию длилось семь дней, с 25 июня по 1 июля, и подавляющее большинство граждан воспользовались возможностью проголосовать заранее. В Бурятии около 80% от общего числа проголосовавших сделали свой выбор в период с 25 июня по 30 июня, что говорит о востребованности увеличения количества дней для голосования.

Если есть сомнения у политических партий относительно результатов голосования, то отмечу, что принятый Центризбиркомом России порядок гарантирует чистоту результатов по итогам трехдневного голосования.



В нем учтены мнения экспертов, в частности включены дополнительные меры сохранности бюллетеней в ночное время, постоянное видеонаблюдение, контроль за голосованием вне помещения для голосования. Каждый нюанс учтен и проработан. Например, принято решение, что отсутствие или нарушение наклейки на стационарном ящике (урне) будет являться основанием для признания всех бюллетеней в ящике недействительными.



Аналогичное решение может быть принято комиссией также при наличии на ящике следов, позволяющих сделать вывод о несанкционированном доступе к его содержимому, но при условии, что такие обстоятельства «не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления».



Перед выездом на дом членам УИК по новому порядку предлагается убедиться, что избиратель будет на месте. Добавился пункт о том, что представители Общественной палаты вправе взаимодействовать с руководством комиссии, кандидатами и наблюдателями «по вопросам, входящим в их компетенцию».



Обеспечение чистоты и прозрачности избирательного процесса во многом зависит от нашей гражданской позиции, организации процесса работы общественных наблюдателей. Сегодня в России, да и в нашей республике, для этого созданы все необходимые условия.



Общественная палата Бурятии готова на конструктивный диалог со всеми политическими партиями и кандидатами в депутаты Госдумы на всех этапах избирательного процесса.



Кстати, многодневное голосование не новинка в избирательном процессе, а устоявшаяся мировая практика, которая успешно реализуется, например, в Италии, Норвегии, Швеции, США. В Новой Зеландии, референдум по вопросу о государственном флаге проводился в совокупности 44 дня. Закон о политических правах Швейцарии от 1976 года предусматривает возможность предварительного голосования по меньшей мере в течение двух из четырех дней непосредственно до начала основного этапа выборов. Основной этап длится два дня, участки работают всю субботу и воскресное утро. Также два дня для голосования есть у граждан Чехии, участки, согласно закону о выборах от 27 сентября 1995 года, работают в пятницу с 14 до 22 часов, а в субботу с 7 до 14 часов. Парламентские выборы в Индии длятся больше месяца, например, в 2019 году они проходили в период с 11 апреля по 19 мая, каждый регион голосовал в определенное время. В некоторых государствах применяются самые разнообразные формы волеизъявления граждан, в том числе дистанционное голосование и голосование по почте.



Фото: ulan-ude-info.ru

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