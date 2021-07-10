«Помогите, мы боимся соседку!»

В Улан-Удэ странная женщина несколько лет терроризирует подъезд



Жители «китайской стены» - одного из четырех домов, стоящих в линию по улице Солнечной, устали бояться. Уже не первый год их терроризирует соседка – молодая женщина, которая по каким-то только ей ведомым причинам плюется на них, кидается камнями, посылает на три буквы, пинает двери квартир. Несколько заявлений в полицию, а также уполномоченным по правам человека и правам ребенка, в прокуратуру, и ничего. В ответах - «состава преступления нет», «женщина на учете в психдиспансере не состоит». Жильцы дома в отчаянии, они не знают, как найти управу на дерзкую соседку.



«Прицелилась кирпичом»



- У нее наблюдательный пункт – подоконник окна кухни на пятом этаже, - рассказывает одна из жительниц подъезда. - Я иду домой и боюсь глаза поднять, потому что она сразу начинает сыпать на меня проклятья и плеваться. Хорошо, что сейчас деревья листвой покрылись, можно незаметно в подъезд забежать. Выхожу из квартиры или захожу в подъезд и обязательно теперь аудиозапись на телефоне включаю - вдруг она выскочит. Не всегда успеваешь записать, неудобно бывает: с работы идешь уставшая, в одной руке - ребенок, в другой - сумки с продуктами, а тут она.



Вот так привычно, но от того не менее волнительно рассказывают жители дома свои истории «общения» со странной соседкой. Имена свои женщины публиковать не хотят – боятся соседку Галю (имя изменено), ведь она только из-за того, что на нее просто посмотрели, готова отомстить, а тут статья в газете.



- Вы бы видели ее взгляд. Можно онеметь, – делится страхами мать дочери-подростка. – Мы живем под ней наискосок. Дочка тогда на каникулах была, вышла на балкон, так соседка в нее кирпич кинула. Хорошо, дочь заметила вовремя и отпрянула к двери. А если бы в голову ей прилетел? Представляете, что у нас творится? Если она идет мусор выносить, может пакетом стукнуть, обматерить. На днях открываю дверь в секцию, Галя мимо проходит, увидела нас с дочерью и обозвала проститутками. Это что вообще такое?



На общем сходе соседки наперебой рассказывают, как же они устали жить в состоянии необъявленной войны. По их признанию, раньше никто из них не замечал или вообще не знал о существовании Галины. Проблемы начались в 2018 году. Причем неожиданно.



- Галя с матерью и бабушкой переехали к нам в подъезд году в 2010-м, - рассказывает одна из негодующих жительниц. – Помню эту девушку, она приветливой была, вела себя прилично, здоровалась. Потом я уехала, а когда вернулась, увидела совершенно другого человека. Перемены были такими резкими, что просто поразилась. Бывало, мимо идет и обязательно плечом заденет. Сначала я думала, что случайно, мало ли, может, места не хватило, отодвигалась, а она как будто специально толкает. В этом году 23 апреля с ребенком иду, она мимо спускается и снова толкает. Я спросила, нельзя ли осторожнее? Она в ответ показала мне средний палец и давай крыть матом.



Страдают от злой соседки и люди в возрасте. Одна из пенсионерок, живущих в этом подъезде, признается, что не подозревала о ее существовании, пока сама не столкнулась со странной девицей: «Было это позапрошлым летом. Я мыла окна в квартире, смотрю, эта девушка идет и, глядя на меня, странно улыбается. Я не обратила на это внимания, а потом гляжу – по стеклам вода бежит. Думаю, надо же, солнце было, а тут дождь пошел. На балкон вышла, а там та соседка свои окна из ковша поливает, и на мои все льется. Я ей кричу: «что ж ты делаешь?», а она ноль эмоций.



После того случая соседка не перестала поливать чужие окна, а женщина была вынуждена застеклить свой балкон.



Пинает дверь каждый день



- Я знать не знала про эту соседку, - делится одна из женщин. – Моя история началась в 2018 году, тогда у меня умер отец, мы готовились к похоронам. Мы отправили старшую дочку, которой было 14 лет, в магазин. Когда она с подружкой поднималась домой, соседка шла вниз и вдруг накинулась на дочку, схватила за шею, начала таскать за волосы, замахиваться. Из-за чего? Позже в полиции она сказала, что, дескать, девочки, смеялись над ней. Но дочке тогда не до смеха было, назавтра должны быть похороны.



После нападения в подъезде женщина решила обратиться в полицию. Написала заявление, сходила с дочерью в судмедэкспертизу, где у ребенка сняли побои. На Галину завели уголовное дело, но вдруг она пришла с извинениями.



- Я думаю, ладно, по-соседски поймем ее, всякое бывает в жизни, забрали заявление, а после этого начался настоящий ад. Старшую дочь начала постоянно третировать, обзывать ее разными неприличными словами, которые и повторить то стыдно. На улице, в подъезде налетает, обзывает. Мы к ней ходили, хотели с матерью поговорить, но разговора не получилось – только ор. Когда старшая дочь выросла, Галя перекинулась на мою младшую дочь. Всякие непотребные вещи кричит ей, она в недоумении спрашивает у меня, что это значит, почему тетенька ей так говорит. Дошло до того, что мы обратились к психологу.



Женщина показывает заключение, в котором специалист выявил высокий уровень личностной тревожности. На приеме девочка рассказала, что ее трясет от страха, когда видит соседку с пятого этажа. Она может обматерить, замахнуться, пригрозить. Мать девочки объясняет, что семья уже который год живет под прессингом со стороны молодой соседки.



- У нас уже входная железная дверь загнулась от того, что который год эта женщина ее пинает. Представляете, сколько раз она уже ударила? Это ведь каждый раз такой стресс и испуг для детей. В этом году мы успели выскочить в подъезд и случайно заснять соседку. На записи видно, как происходит удар, как испугалась от внезапности моя дочь. Мы обратились в полицию, но нам ответили – нет состава преступления, пинает да пинает. Но ведь мы не одни страдаем. У нас в подъезде живет женщина, которая по таким вот пинкам в ее входную дверь определяет, когда соседка Галя вышла из дома и когда вернулась, потому что каждый раз, проходя мимо, она с силой ударяет ногой в ее дверь, - рассказывает встревоженная мать.



Многие жительницы злосчастного подъезда, уходя на работу, наказывают детям не выходить без присмотра на улицу. Что говорить, дети тоже боятся опасную соседку и уходят играть на другую площадку.



Каждая из шести пострадавших думала, что только она одна мучается из-за странностей Галины, пока не узнала, что таких много. Женщины не скрывают, что боятся соседку, и с радостью переехали бы всем подъездом в другой дом, но цены на жилье неимоверно возросли.



«Мы не знаем, где еще искать помощи»



Женщины отмечают, Галина с матерью и бабушкой живут обособленно, никто из гостей или родных не приходит к ним. Сама она нигде не работает, но и не пьет, не гуляет. У пострадавших складывается впечатление, что у девушки нарастает какое-то психическое заболевание, причем на сексуальной почве, ведь все оскорбления с интимным подтекстом она посылает только женщинам и девочкам.



- Мы уже отчаялись найти управу на соседку. Сколько раз обращались в полицию. Получаем ответы – в ее действиях нет состава преступления, а сотрудники, которые проводили проверки по нашим заявлениям, делали все правильно в рамках закона. Поднимаем вопрос о принудительной госпитализации соседки в психдиспансер для обследования, нас отправляют в Минздрав, там отвечают, что в случае неадекватного поведения человека нужно обращаться в полицию.



Жильцы обращались к уполномоченному по правам человека по РБ, который порекомендовал им обращаться за помощью в МВД и Минсоцзащиты. Писали к уполномоченному по правам ребенка Бурятии – и снова отсылка к полиции. Такой вот замкнутый круг.



- Пока нет состава преступления, то почему бы его не профилактировать? А вдруг она кому-нибудь булыжник в голову бросит или еще что? Явно, у человека что-то не то с головой. Мы не знаем, куда еще обращаться за помощью. Никто не имеет права оскорблять нас, – в один голос недоумевают жители дома.



За разъяснением мы обратились в республиканское МВД. В полиции подтвердили, сообщения от жильцов дома по улице Солнечной о том, что одна из проживающих в нем гражданок нарушает правила проживания в доме, оскорбляет детей, выражаясь нецензурной брань, поступали к ним неоднократно.



Участковые уполномоченные полиции провели проверки, опросили жильцов дома, в частности детей. Установлено, что конфликт, длящийся с 2017 года, возник на почве неприязненных отношений между двумя соседками. Его причиной стали адресованные детям замечания 30-летней гражданки относительно шума в подъезде. Конфликт выражается в обоюдных оскорблениях с обеих сторон, сообщили в ведомстве.



Далее полиция сообщает, что по результатам проверок часть материалов направлена в администрацию Октябрьского района для принятия правового решения по подведомственности. По другим случаям силовое ведомство вынесло постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с отсутствием состава преступления.



То ли сотрудники, проводившие проверку по заявлениям, не знают всех подробностей этого дела, в частности, о пролетевшем мимо несовершеннолетней девочки булыжнике, то ли соседка хорошо сыграла роль жертвы и сумела выбить у стражей порядка слезу, но факт остается фактом – опасный конфликт между соседями с годами не остывает, а лишь разгорается. И это несмотря на то, что люди обращались за помощью в несколько разных ведомств и даже получили от них ответы, но от этих отписок жителям дома по-прежнему ни тепло ни холодно. Сейчас жители снова пишут коллективное письмо в полицию. Будем надеяться, что на этот раз жильцов услышат и примут адекватные ситуации меры.



Любовь Ульянова, «Номер один».

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