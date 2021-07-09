В Бурятии занялись огромной свалкой только после поручения президента

О жителях поселка Селенгинска Кабанского района на прошлой неделе узнала вся страна



Люди, устав жить рядом с огромной зловонной свалкой, позвонили 30 июня на прямую линию, которую проводил Владимир Путин. Реакция республиканских властей была молниеносной – уже на следующий день расчищать мусор поехала техника «ЭкоАльянса», а следователи начали проверку.



13 гектаров мусора



Свалке в поселке Селенгинске уже много лет – она используется с советских времен. Однако если когда-то на нее свозили только мусор из поселка, сейчас туда везут отходы со всего Кабанского района и части Прибайкальского.



- Ежегодно, согласно территориальной схеме в области обращения с отходами, в Селенгинск должно поступать 163 тыс. кубов мусора, в месяц в среднем выходит около 14 тыс. кубов. Учитывая то, что у нас два туристических района, летом, когда идет наплыв туристов, в месяц поступает до 20 тыс. кубов мусора. Общая площадь свалки составляет 13 гектаров, - рассказывает «Номер один» о мусорных масштабах глава Селенгинска Владимир Бурьян.



О проблеме селенгинцев наше издание уже рассказывало два года назад, тогда люди собирали подписи под петицией о переносе свалки. Сельчане были недовольны тем, что свалка хаотично разрастается, денег на ее содержание нет, а процессы гниения и горения в прямом смысле отравляют им жизнь. Ситуация с тех пор не улучшилась.



В мае этого года жители Селенгинска обратились в региональное отделение ОНФ с жалобой на несанкционированный сброс мусора в местности Клюквенная падь. Люди уверяли, что грузовики «ЭкоАльянса» не довозят отходы до места назначения, а сбрасывают их по пути вдоль дороги. Из-за этого мусор разлетается по лесу и доставляет немало проблем.



- У нас загадили все вокруг, негде пасти скот, проезд на Клюквенную падь завален мусором, сбор грибов и ягод невозможен, на озеро тоже не проехать. Это все еще и горит, дышать невозможно. График вывоза мусора не соблюдается, а с июля к нам начнут возить мусор из Тунки, - жалуются местные жители.



И вот люди, устав жить в грязи и вони, решили искать защиты у главы государства. На прямую линию звонили многие, но стать услышанной повезло председателю местного Совета ветеранов Татьяне Александровне Савельевой.



- Еще очень большая проблема, которая волнует жителей регионов, это отсутствие мусороперерабатывающих заводов. Полигоны переполнены, мусор разлетается, горит, и люди просто задыхаются. Вот с такой проблемой коллективно к вам, Владимир Владимирович, обратились жители Селенгинска, - рассказала ведущая главе государства.



Фотографии свалки показали на всю страну. «Жалко, что телевидение запахи не передает, можно было бы прочувствовать боль людей», - прокомментировала ведущая.



- Да, в Республике Бурятия это очень большая проблема. 71 человек подписал жалобу, среди них ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, они просто умоляют спасти их поселок от экологической катастрофы, - добавили организаторы эфира.



Комментируя ситуацию, Владимир Путин отметил, что решение «мусорной» проблемы требует большой работы, которую власти не собираются останавливать ни на секунду.



- Конечно, наиболее вопиющие случаи требуют оперативного реагирования, в том числе это касается тех свалок, о которых вы сейчас упомянули. Постараемся все это пометить для себя и соответствующим образом отреагировать вместе с властями, - заявил президент страны.



Проверка на халатность



Как и бывает в таких случаях, реакция в Бурятии на поручение президента была незамедлительной. Никогда еще к селенгинской свалке не было столько внимания и интереса. Вечером того же дня Следственный комитет Бурятии сообщил, что по данному факту организовано проведение доследственной проверки. Она должна выявить, есть ли в действиях должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии признаки халатности. Что касается регионального «мусорного» оператора ООО «ЭкоАльянс», то его проверят на наличие состава преступления по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).



В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выясняются все без исключения обстоятельства. Будут приняты меры к опросу как заявителя, так и должностных лиц, проанализирована интересующая следствие документация. Выполнены иные необходимые мероприятия, по итогам которых указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка, заявили в следственном ведомстве.



Приезжали следователи и к главе Селенгинска. У Владимира Бурьяна запросили документы, касающиеся местной свалки: переписку с властями, «ЭкоАльянсом», договоры аренды и пр.



1 июля на местность зашла техника арендатора участка («БХК-Восток») для складирования отходов и «ЭкоАльянса».



- «БХК-Восток» расчистил дорогу, «ЭкоАльянс» фронтальным погрузчиком весь наваленный вдоль дороги мусор, а это 400 метров, собирает и свозит на свалку, - уточнил глава Селенгинска.



Алексей Цыденов, комментируя сложившуюся ситуацию, сообщил, что ранее из республиканского бюджета выделялись средства на содержание мусорного полигона. Действительно, 23 июня администрация Селенгинска подписала соглашение с Минприроды и Кабанским районом. После выделения средств на свалке начались работы: пожары потушили и немного разгребли мусор.



Сотни миллионов на полигон



Напомним, полигон с мусоросортировочной станцией должен был появиться в Селенгинске еще в 2018 году. Его проект в Бурятии начали разрабатывать еще в 2016, потом затянулось согласование, и, в конце концов, просто не нашлось денег на его строительство.



- По полигону уже все разработано, есть проектно-сметная документация, пройдены экспертизы, отведен участок, но пока нет денег на его строительство. В ценах 2016 года он оценивался в 382 млн рублей. Сейчас правительство работает над тем, чтобы были выделены средства на строительство, для этого нужно войти в госпрограмму, - поясняет замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.



Глава поселка Владимир Бурьян говорит, что ему дали поручение в течение пяти дней актуализировать проектно-сметную документацию на строительство полигона. Глава Селенгинска надеется, что средства удастся получить уже в этом году.



Что касается опасений местных жителей насчет того, что к ним повезут тункинские отходы, Наталья Тумуреева заверила, что этого не будет.



Селенгинцы, однако, находятся в недоумении, люди не понимают смысла «мусорной» реформы.



- Была идея внедрить раздельный сбор мусора, проводилась в поселке работа, рассказывали о видах отходов, но что толку, если все свозится на одну свалку, а «ЭкоАльянс» работает из рук вон плохо, - сетуют люди.



Переработка мусора в республике действительно не налажена: в Улан-Удэ работает всего один завод, где перерабатывают старые шины. Власти Бурятии планируют его модернизировать, наладить переработку пластика.



- Были планы разработать проект еще в 2020 году, но из-за пандемии этот замысел не реализовали – урезано финансирование, - резюмирует замминистра природных ресурсов.



Лариса Ситник, «Номер один».

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