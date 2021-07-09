Китайская компания блокировала жительницу Бурятии на улице Свободы

Бизнесмены из КНР закрыли женщине проезд на собственный участок в Сотниково



Эта скандальная история началась несколько лет назад, когда улан-удэнка Екатерина Семенова приобрела земельный участок для строительства дома по улице Свободы, 2. Но в итоге она оказалась крайне несвободной в своих действиях. Ее соседом стала частная китайская компания, купившая участок, расположенный рядом. И ранее существовавший проезд к участку Семеновой... полностью перегородили высоким забором.



Когда новых земельных участков под строительство дач или жилых домов в Бурятии было не так много, все строения возводились с учетом того, что хозяин участка мог зайти или заехать на свою территорию довольно легко, зачастую имея даже отдельный въезд. Тогда и понятие «сервитут» (ограниченное право пользования смежным участком, например для проезда к своему земельному наделу) мало кто знал. Сегодня в Бурятии несуразные споры между собственниками соседних участков за право проезда к своей земле встречаются повсеместно.



- Подобные проблемы стали множиться после массового и во многом хаотичного выделения земельных участков в собственность физических и юридических лиц в 90-е и «нулевые» годы, сейчас их число значительно выросло, - говорит юрист Александр Большаков. - К тому же и уже имеющиеся земельные участки собственники начали делить или далее продавать. А новые собственники могли сносить старые строения и возводить новые дома на другой стороне земельного участка, возводя заборы, где им хочется и нередко забывая о правах соседей, которые начали испытывать трудности в доступе на свою землю.



В подобной непростой ситуации оказалась и улан-удэнка Екатерина Семенова, которая еще в 2014 году в районе улицы Свободы в Сотниково приобрела земельный участок площадью 2000 квадратных метров.



- Тогда возле нашего земельного участка находился пустырь, имелся свободный доступ к нему, - рассказывает она. - Но в те времена мы не могли строиться и перенесли этот процесс «на потом». И вот только недавно заплатили 50 тыс. рублей за грейдер, чтобы он проложил дорогу вдоль границы нашего земельного участка - с переулка Свободы, 2 до улицы Свободы, чтобы можно было выехать с него. Ведь участки вокруг постепенно начали застраиваться.



Однако, по словам Екатерины, без малого два года назад смежный участок возле дороги выкупила одна китайская фирма. И новые собственники без согласования с владельцем соседнего участка - Екатериной Семеновой - перегородили ей выезд, закопав вдоль дороги железные столбы и установив высокий четырехметровый забор. Таким образом, прежний подъезд к ее участку был фактически уничтожен, она оказалась заблокирована забором.



- Все попытки договориться с соседями и предоставить возможность доступа к нашему участку окончились ничем, они даже разговаривать не стали, - возмущается Екатерина. - Но нам как обустраивать землю, если нет элементарного подъезда? Не на вертолете же до участка добираться?



Сегодня владелице земельного участка предстоят суды. Для начала она надеется признать в суде недействительной регистрацию земли соседей как выполненную с нарушениями. Затем предстоит уточнение границ и согласование места проезда к своему участку. В любом случае процесс небыстрый. А ведь изначально подобные земельные участки, где очевидны нарушения прав соседей, можно было бы даже не регистрировать, чтобы не создавать фактически на пустом месте подобные проблемы.



Дмитрий Родионов, «Номер один».



Фото: pixabay.com



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