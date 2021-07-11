Кони и пафос на фоне бараков

Какие памятники можно назвать гордостью Улан-Удэ, а какие «халтурой»



Жаркие дискуссии разгорелись вокруг памятника знаменитой общественнице Эржене Будаевой, ставшей настоящим примером сильного и волевого человека. Несмотря на большое количество скульптур по всему городу, лишь единицы из них посвящены известным жителям Бурятии. Самой известной остается голова Ленина. «Номер один» с помощью искусствоведа разбирал монументы Улан-Удэ.



Память о той, что помогала «взлетать»



Памятники в нашем городе ставят почти каждый год. По статистике, в Улан-Удэ на государственной охране находится 52 памятника истории, 177 - архитектуры и градостроительства, 3 - монументального искусства, 1 - археологии.



Из свежих работ можно вспомнить монумент Рокоссовскому, завершающий образ сквера Победы, и Алдару Цыденжапову у сквера «Памяти воинам-афганцам». Если оставить за скобками героев отечественной истории (Пушкина, Гагарина, Ленина), то в нашем городе катастрофически мало памятников, возведенных в честь прославленных земляков. В центре города разве что можно найти образы Петра Абашеева с Ларисой Сахьяновой при оперном театре и Доржи Банзарова у стен БГУ. На этом все.



Поэтому неудивительно, что идея памятника известной общественнице Эржене Будаевой, объединившая людей не только в инвалидных колясках, вызвала у людей живой отклик. Выбирать лучший эскиз Минсоцзащиты решило тоже с помощью самих жителей – голосование проводится в официальной группе ведомства во ВКонтакте до 20 июля.



На конкурс Минсоцзащиты поступило три эскиза авторов: Анастасии Ильиной, Буянто Ошорова, Юрия Эрдынеева. После начала голосования по настоятельной просьбе родственников Эржены Будаевой в процедуру голосования также включена работа Баира Сундупова, ранее он представлял ее в социальных сетях. По словам родственников, данная концепция одобрена родителями общественницы. Сам памятник планируется установить на Аллее отцов по улице Ранжурова вблизи средней школы № 2.



Основная мысль работы Ильиной - показать, что вопреки жизненным испытаниям Эржена Будаева всегда оставалась полна жизни и сил, вдохновляла людей, помогала «взлетать» над трудностями и, несмотря ни на что, верить в себя. Ошоров отметил, что «хочется сделать памятник светлым, чтобы память о ней осталась на долгие годы». Эрдынеев придумал бронзовый, высотой в два метра, ростовой портрет Эржены Будаевой, бегущей вверх по лестнице. Одной рукой она придерживает волосы, развевающиеся на ветру, другой - подол платья, низ которого «прозрачный». Автор четвертого варианта Сундупов изобразил героиню «на фоне стены, которая превращается в цветущий сад с птицами и цветами.



За две недели до конца голосования свои симпатии высказало более 2 тыс. человек. В лидерах пока эскизы Ошорова и Сундупова, набравшие примерно по трети голосов.



- Лучшим памятником этой прекрасной женщине будет безбарьерная городская среда. А у нас даже рендер с пандусом, - пишут в комментариях улан-удэнцы.



«Кони тянут нас назад»



Голосование в соцсетях – это совсем новый способ выявить победителя. Традиционно победителей конкурсов по памятникам выбирает специальная комиссия. К примеру, для аэропорта «Байкал» городская комиссия выбрала работу архитектора Вячеслава Бухаева и скульптора Матвея Макушкина. Именно их скульптурная композиция вскоре появится на территории аэропорта. Победители представили проект под названием «Красные ворота» - скульптурную композицию «Гэсэра». Бронзовая золоченая статуя венчает колонну, декорированную капителью и символическим хадаком.



Интересно, что Людмила Цыреннимаева, искусствовед и член конкурсной комиссии, отметила на оглашении результатов, что работа победителей очень сильно напоминает известную скульптуру Даши Намдакова «Всадник» и далека от тематики аэропорта. По мнению специалиста, представленные в городе в изобилии памятники коням и местным символам, установленные в самых неподходящих для них местах, «тянут нас назад».



– Скульптура-победитель должна соответствовать названию аэропорта - «Байкал», а тут опять этот конь! Я вообще в принципе против коней, их у нас такое множество. Причем даже члены комиссии говорили: «Конь – это наше национальное животное, символ Бурятии». С какой стати? Жизнь народов всего мира строилась и проходила на конях – взять хотя бы Александра Македонского, завоевавшего полмира на конях, или Римскую империю, или американских ковбоев. Почему буряты решили, что конь должен быть бурятским символом? Все остальные народы почему-то не считают коня своим национальным животным, а буряты просто уцепились за него, – сетует эксперт.



Голова Ленина «давит» на площадь



Как Москва времен Лужкова останется в памяти работами Зураба Церетелли, так и Улан-Удэ периода Айдаева оброс памятниками Александра Миронова. Среди них многочисленные кони, тигры, лани, даже герои изображены на конях. Например, скульптура «Юность Бурятии» по улице Борсоева.



– Когда въезжаешь в город, то видишь огромное здание, которое само по себе хорошее, но скульптура на этом фоне теряется, ее и не разглядеть. Что касается самого Миронова, то это очень спорная личность как художник. Одно время у нас устанавливали чуть ли не по две его скульптуры в год, и это было очень подозрительное дело, а также очень много явной халтуры, - считает искусствовед Людмила Цыреннимаева.



Досталось от члена Союза художников России и памятнику Гэсэру, возвышающемуся на проспекте Победы.



– Это была дипломная работа Миронова, окончившего училище Мухиной в Ленинграде. Уже тогда мы отметили, что она учебная, выглядит сыровато и очень статично. Видно, что ее выполнял еще студент, который боится придать скульптуре какую-то динамику – эта работа нисколько не трогает воображение и сердце зрителя. Но когда ее отлили и сделали монументальной, то для нас, работников музея, это было просто удивительно – как можно поставить на виду у всего города такую учебную вещь? – говорит Людмила Ильинична.



А скульптуры тигров, что стоят на мосту через Селенгу, искусствовед сравнивает с «кошками» и уже откровенно называет «халтурой».



– Я помню, когда в первом классе слепила кошку, то мне поставили «пятерку», вот примерно в такой манере исполнены и эти тигры, установленные на Селенгинском мосту. Это не художественные скульптуры, они не отвечают даже садово-парковому предназначению и показывают беспомощность автора.



При этом в 2000-х анималистика любимого скульптора тогдашнего мэра города не всегда находится на плачевном уровне, считает эксперт. Однако огромную роль играет не только качество исполнения памятника, но и место установки. Это можно сказать о скульптуре «Три стихии» на Терешковой: «Кони сделаны профессионально, но здесь тоже есть неувязка с окружением – недалеко стоят бараки с помойками и отхожими местами. Наша отсталость и нищета бросаются в глаза, и мчащиеся кони выглядят здесь совершенно нелепо. Если вы поставили скульптуру, то окультурьте площадь вокруг нее. Там есть храм, рядом благоустроили сквер – это неплохо, но бараки – позор нашему городу».



Справедливости ради искусствовед критикует не только работы Миронова, есть претензии и к визитной карточке города.



– Голова Ленина – это неудачный в архитектурно-художественном отношении памятник. Он очень несоразмерен своему архитектурному окружению – для него требуется окружение высотных зданий. Скульптура смотрится органично, когда она не приглушает своей помпезностью и размерами. У нас на площади нормальные административные здания: КГБ, обком, мэрия, и они все невысокие, а шар головы огромный – он давит на площадь, и эта дисгармония видна сразу, – восклицает член Союза художников России.



Опрос в социальных сетях показал, что жители Улан-Удэ ждут от властей вовсе не памятников, а озеленения улиц, хороших дорог, регулярного общественного транспорта и чистого воздуха. Именно это стоит перенимать у продвинутых городов нашей страны, хотя воткнуть еще один монумент, конечно, гораздо легче.



Андрей Шевченко, «Номер один».

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