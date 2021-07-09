Станиславу Черчесову ищут замену через интернет-сервис

Работодатель обещает высококонкурентную заработную плату и оформление по ТК РФ с первого рабочего дня



Вакансия главного тренера сборной России по футболу



Основная обязанность сотрудника — организовать поездку команды в Катар в ноябре-декабре 2022 года сроком на три, а в идеале — на четыре недели. Сотруднику обещают работу в дружном коллективе амбициозных профессионалов.



В описании вакансии указано, что от кандидата требуется опыт управления коллективом от 25 человек, умение работать с «золотым активом», разбираться в метриках продвинутой статистики. Также будущий сотрудник должен уметь мотивировать команду и работать в кризисных ситуациях.



От кандидата нужен опыт работы на аналогичной должности от трех лет, на работе предполагается полная занятость.



Работодатель обещает высококонкурентную заработную плату и оформление по ТК РФ с первого рабочего дня. График работы — гибкий. В вакансии указан трехмесячный испытательный срок с сентября по ноябрь 2021 года.



Кроме того, среди условий работы указаны: регулярные командировки, офис в центре Москвы и современный коворкинг в Новогорске. Для подходящего кандидата с иностранным гражданством работодатель предоставит помощь в оформлении разрешения на работу в России.



Фото: pixabay.com Вакансия главного тренера сборной России по футболу появилась на портале сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob . Успешному кандидату обещают работу в дружном коллективе профессионалов, частые командировки и высококонкурентную заработную плату.Основная обязанность сотрудника — организовать поездку команды в Катар в ноябре-декабре 2022 года сроком на три, а в идеале — на четыре недели. Сотруднику обещают работу в дружном коллективе амбициозных профессионалов.В описании вакансии указано, что от кандидата требуется опыт управления коллективом от 25 человек, умение работать с «золотым активом», разбираться в метриках продвинутой статистики. Также будущий сотрудник должен уметь мотивировать команду и работать в кризисных ситуациях.От кандидата нужен опыт работы на аналогичной должности от трех лет, на работе предполагается полная занятость.Работодатель обещает высококонкурентную заработную плату и оформление по ТК РФ с первого рабочего дня. График работы — гибкий. В вакансии указан трехмесячный испытательный срок с сентября по ноябрь 2021 года.Кроме того, среди условий работы указаны: регулярные командировки, офис в центре Москвы и современный коворкинг в Новогорске. Для подходящего кандидата с иностранным гражданством работодатель предоставит помощь в оформлении разрешения на работу в России.Фото: pixabay.com

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