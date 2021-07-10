В Улан-Удэ исчезли улыбающиеся светофоры

Убрать «веселый» светофор пришлось из-за предписания ГИБДД

МБУ «Горсвет» демонтировал наклейки на светофорах на остановке «Республиканский бизнес-инкубатор», чтобы выполнить требования предписания Управления ГИБДД МВД по РБ.

В качестве эксперимента МБУ «Горсвет» в июне установил наклейки смайликов на стекла светофоров по ул. Бабушкина на ост. «Республиканский бизнес-инкубатор».

Как сообщили тогда в администрации города, инициатива была согласована с местным управлением ГИБДД. Однако в самой Госавтоинспекции эту информацию опровергли.

- Управлением ГИБДД эта инициатива не согласовывалась. ГОСТом не предусмотрено нанесение каких-либо изображений на светофоры, в связи с чем в отношении МБУ «Горсвет» возбуждено административное производство, - прокомментировали в ГИБДД Бурятии.

ГИБДД также выдал предписание в срок до 15 июля устранить нарушения. 9 июля «Горсвет» демонтировал «смайлики».

МБУ «Горсвет» направили письмо в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации с просьбой разрешить данный эксперимент.

- Главная цель эксперимента - позволить детям быстрее и проще осваивать информацию о работе светофоров с помощью использования языка «смайлов», - сообщили в «Горсвете».