Женатые улан-удэнцы чаще болеют сифилисом и гонореей

Так, за шесть месяцев 2021 года зарегистрировано 47 случаев заражения сифилисом, из них у мужчин – 27 случаев, у женщин - 20. Ранний сифилис: первичный – три, вторичный - семь, ранний скрытый – 37. Активно выявлено – 30, обратились сами - 17, из них анонимно – 15. По семейному положению: женатые – 30, холостые – 17.

Зарегистрировано 136 случаев заражения гонореей. Большинство из них – это мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше. Однако есть и больные подросткового возраста -14 случаев заражения в возрасте 15-17 лет. Свежая форма выявлена у 132 больных, хроническая – у четырех. Активно выявлено – восемь, обратились сами - 128, из них анонимно – пять. По семейному положению: женатые – 120, холостые - 16 случаев заражения.

Трихомониазом заразились 188 человек, из них мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, в возрасте 15-17 лет – девять случаев заражения. Свежая форма выявлена у 109 больных, хроническая – у 79. Активно выявлено – 92, обратились сами - 96, из них анонимно – шесть. По семейному положению: женатые – 61, холостые 127 случая заражения.

За шесть месяцев зарегистрировано 103 случая заражения хламидиозом, мужчин – 74, женщин – 29. Свежая форма выявлена у 95 больных, хроническая – у 8. Активно выявлено – 11, обратились сами - 92, из них анонимно – восемь. Большинство больных – холостые – 88 случаев, женатых – 15.



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