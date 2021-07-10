Начальник УФСИН договорился о сотрудничестве с мэром Улан-Удэ

Начальник УФСИН России по Республике Бурятия Сергей Кудрявцев провел рабочую встречу с мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым.

По итогам встречи был заключен контракт на поставку костюмов зимних на сумму около одного млн. рублей, а также достигнута договоренность о заключении государственных контрактов на общую сумму более 2,5 млн. руб., что позволит привлечь к оплачиваемому труду около 30 осужденных.

Стороны обсудили возможности производственного сектора уголовно-исполнительной системы, его развития, а также создание условий необходимых для вовлечения в трудовую деятельность максимального числа осужденных.

Также на встрече обсудили вопрос о создании исправительного центра на территории г. Улан-Удэ и возможности трудоустройства осужденных к принудительным работам.





Фото: пресс-служба УФСИН по РБ