В Улан-Удэ разворачивают пункты вакцинации в торговых центрах и спорткомплексах

В Бурятии на следующей неделе откроются пункты вакцинации от COVID-19 на базе школ, спортивных комплексов и торговых центров.

Новые пункты позволят увеличить темпы вакцинации и соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности граждан за счет большого пространства, сообщил девятого июля глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Безусловно, у нас тема вакцинации является основой, чтобы формировать общий иммунитет и снижать риски распространения инфекции. В связи с этим мы приняли решение, что будем точки вакцинации из поликлиник выводить в другие места, где больше простора. Культурно-спортивный комплекс будем сейчас переориентировать, как большой центр вакцинации, школу № 2, спортзалы, зоны в торговых центрах. Чтобы при этом ещё не было скученности: разведение входящих - выходящих потоков. То есть будем усиливать вакцинацию. И, надеюсь, к осени сформируем коллективный иммунитет, и четвертую волну переживем с меньшими последствиями, - сказал Алексей Цыденов.

Вопрос по открытию единого пункта вакцинации в Советском районе г. Улан-Удэ уже проработан. В настоящее время проходят подготовительные работы по организации пункта в спортивном зале общеобразовательной школы №2. После согласования с комитетом по образованию администрации г. Улан-Удэ и Роспотребнадзором по РБ пункт начнет работу на следующей неделе. Координировать работу пункта вакцинации здесь будет диспетчерский пункт Городской поликлиники №1. Предположительный график работы: ежедневно с 9:00 до 16:00 часов. (Возможна корректировка графика работы).

Также на следующей неделе городская поликлиника №3 откроет новый пункт вакцинации на базе Культурно-спортивного комплекса г. Улан-Удэ, расположенного по адресу проспект Строителей, 72. Пункт будет находиться в спортивном зале с правой стороны КСК с отдельным входом. В этом пункте вакцинации можно будет получить первый компонент вакцины, второй компонент будут вводить в амбулатории №7. Главный врач городской поликлиники №3 планирует в ближайшее время организовать вакцинацию обоими компонентами в КСК. Предварительный график работы пункта с 9:00 до 18:00 часов.

На данный момент городская поликлиника №6 организовала мобильный пункт вакцинации в ТЦ «Сагаан Морин». Здесь пока принимает один врач и одна медицинская сестра. В среднем этот пункт вакцинации принимал до 150 человек в день. С начала следующей недели здесь откроется еще один кабинет приема врача, где будет вакцинироваться население. Это позволит увеличить поток вакцинируемых до 300 человек в день. Будет организован отдельный вход и выход. График работы: пн - пт 9:00 — 17:00 часов.



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