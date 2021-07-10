Опытный лесничий в Бурятии рассказал о страшном пожаре

Анатолий Журавлёв работает в лесном хозяйстве 47 лет. Признаётся – ещё с детства знает лес как свои пять пальцев, ведь он продолжает дело отца, также проработавшего в Усть-Баргузинском лесхозе долгое время. Наш герой уверен - люди, работающие в сложных условиях, всегда должны сохранять ясность ума. Ведь оно вместе с быстрой реакцией иногда может спасти жизнь.

Один из самых страшных случаев на пожаре Анатолий Николаевич вспоминает с содроганием до сих пор.

«Это было в 2016 году. Второй год подряд у нас стояла аномальная жара. Обнаружили пожар девятого мая и уже на девяти га – удивительное совпадение. Он возник недалеко от села Гусиха, перешёл с поля. Сразу стянули туда людей, технику. Погода сыграла свою роль – из-за жары и сильного ветра за сутки пожар дал огромный прирост в 600 га, по молодняку перешёл в верховой.

До сих пор помню, как пожар не остановила даже дорога шириной почти 10 метров, огонь в доли секунд перепрыгивал через неё и продолжал уничтожать всё на своём пути. Мы его с одной стороны начнём ловить – он в другую сторону, как назло уйдёт, туда уйдём - он обратно «перепрыгнет».

Тогда люди в Гусихе уже сидели с вещами, готовые эвакуироваться в любой момент, многие жители приходили помогать бороться с огнём, отстаивать свои дома.

В один из вечеров нужно было доставить топливо ребятам к кромке пожара, я поехал на старенькой «буханке». Подъезжаю с топливом к пожару, а там дым такой густой, что в 10 метрах ничего не видно. Проехал немного, смотрю в зеркала заднего вида и понимаю, что прямо за моей спиной огонь сомкнулся, словно двери. Впереди так же всё заволокло дымом и не видно пути отхода, нужно было уезжать и как можно скорее. Я, не разворачиваясь, дал заднюю скорость. Хорошо, что наша «буханка» не подвела – не заела, не заглохла. В считаные секунды развернулся и проехал через огонь, если бы промедлил – вряд ли бы я сейчас тут стоял».

Огонь тогда прошёл 1800 га, половину из которых – верховым пожаром. В таких случаях – единственное, что можно сделать – это уводить людей с места. Ни одна человеческая жизнь не стоит геройства. Анатолий Николаевич вспоминает ещё один опасный случай на этом пожаре:

«Мы тушили с группировкой одну из кромок очага, когда поняли, что нужно отходить. Огонь распространялся стремительно – мы ушли с кромки на семь километров и просто ждали. Нам ничего больше не оставалось. У нас был единственный вариант, если огонь подойдёт к нам –сделать большой крюк и выйти на дорогу. К счастью, пожар сменил направление, и мы вернулись».

«Поймать» пожар всё же удалось – за четыре километра до села создали минерализованную полосу, провели отжиг и обновили старый противопожарный разрыв, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Анатолий Николаевич работает в лесхозе до сих пор, даже в возрасте 67 лет он остаётся очень активным, энергичным сотрудником, а коллеги называют его «живчиком». Так он учит «молодых» сотрудников, передаёт свой опыт и знания и признаётся – «Лес надо любить всей душой, болеть за него, иначе ничего не получится».