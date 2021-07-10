В Бурятии нашли некачественное молоко

Роспотребнадзор выявил несоответствие молока микробиологическим показателям безопасности

В ходе проведенных проверок Управление Роспотребнадзора по Бурятии выявило некачественное молоко торговых марок «Веселая ферма», «Арта» производства ООО «Млада» (г. Ачинск Красноярского края), «Замурчательное», производства ООО «Кузбасконсервмолоко» (пгт. Тяжинский Кемеровской области), не соответствующее требованиям технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям массовой доли белка и сухого обезжиренного молочного остатка. По результатам проверок забраковано более 200 л. некачественного молока.

Также забраковано более 650 кг некачественного масла «Крестьянское», произведенного в г. Нижний Новгород.

Предприятиям торговли выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов. В целях принятия мер в отношении недобросовестных производителей молочной продукции информация направлена в Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, Кемеровской и Новгородской областям.

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