В Улан-Удэ в этом году благоустроят 48 дворов

За 4 года во всех районах города отремонтировано 217 придомовых территорий



217 дворов во всех районах Улан-Удэ отремонтировано за 4 года, начиная с пилотного 2017 года. В 2021 году будут приведены в порядок 48 дворов, сообщили в городской администрации.



"Национальный проект «Жильё и городская среда» направлен на то, чтобы жителям было удобно и комфортно в своем городе, в своем доме. Основная особенность проекта в том, что первый шаг к изменениям делают сами жители, когда подают заявку на ремонт своего двора", - добавили в администрации.



В мэрии пояснили, что до 30 июля 2021 года можно подать заявку на благоустройство своего двора на 2023 год. В администрации районов нужно предоставить следующие документы:



- Заявка в двух экземплярах

- Оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме с решением о включении дворовой территории в муниципальную программу и решениями по общему имуществу

- Заявка о кандидатуре представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле и приемке работ по благоустройству дворовой территории

- Перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству

- Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии)

- Дизайн-проект благоустройства дворовой территории (при наличии)

- Форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.



А также минимальный перечень работ за счет федеральных средств: ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, обеспечение освещения дворовых территорий.



Для справки:



Ответственные за прием документов в администрациях районов:



Октябрьский - Раднаев К.М. (каб. 40, тел. 41-65-92)

Железнодорожный - Бабицкая Н.А. (каб. 10, тел. 44-69-29)

Советский - Улаханова Т.В. (каб. 11, тел. 21-35-05)



Фото: "Номер один"



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.