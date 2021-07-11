Углубленная диспансеризация, к кому переходят долги по кредитам и штраф за ошибку молодости

На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств



Углубленная диспансеризация



«Переболел коронавирусом дважды и чувствую, что нуждаюсь в серьезном обследовании, появились симптомы, которых раньше не было, организм не восстановился полностью. Сейчас такая ситуация, что врачам не до нас, «хроников», что делать? Будет нас кто­-нибудь обследовать и лечить?»

Геннадий Т., Улан­-Удэ.



Отвечает помощник прокурора района, юрист I класса Сэсэг Ринчинова:



— С 1 июля 2021 года в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID 19), вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские вмешательства.



Углубленная диспансеризация может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией.



Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, устанавливается Минздравом России.



Постановлением Правительства РФ от 18.06.2021 № 927 внесены изменения в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.



Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию осуществляется с привлечением страховых медицинских организаций с использованием портала Госуслуг, сети радиотелефонной связи (СМС-­сообщения) и иных доступных средств связи.



Запись граждан на углуб­ленную диспансеризацию осуществляется в установленном порядке, в том числе с использованием портала Госуслуг.



По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у гражданина хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией, гражданин ставится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказывается соответствующее лечение и медицинская реабилитация в порядке, установленном Минздравом России, предоставляются лекарственные препараты.



В Постановлении приведен перечень исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации.



Постановление вступило в законную силу 19.06.2021.



Легальным депортация не грозит



«Я — гражданин Таджикистана. Скажите, что ждет мигрантов в условиях ухудшения ситуации, вызванной распространением коронавируса?»

Парвиз К., Улан­-Удэ.



Отвечает помощник прокурора района, юрист I класса Сэсэг Ринчинова:



— В отношении законопослушных мигрантов, находящихся на территории РФ, не будут приниматься меры по их административному выдворению до 30 сентября 2021 года включительно.



С 16.06.2021 года вступил в силу Указ Президента РФ от 15.06.2021 № 364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)».



Согласно Указу, иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, вправе до 30 сентября 2021 года включительно обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы РФ.



Также установлено, что с 16 июня до 31 декабря 2021 года включительно:



— иностранные граждане, являющиеся гражданами государств — членов ЕАЭС, вправе заключать трудовые договоры или гражданско-­правовые договоры на выполнение работ (оказание услуг) с работодателями или заказчиками работ (услуг) без учета требований к заявленной цели визита в РФ;



— иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в порядке, не требующем получения визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления и к заявленной цели визита в РФ;



— работодатели или заказчики работ (услуг), получившие в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников, при условии выполнения установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-­эпидемиологического благополучия населения, вправе обратиться с заявлением о выдаче (продлении) иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, разрешений на работу без учета требований к заявленной цели визита в Российскую Федерацию.



Иностранные граждане вправе осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия оформленных трудовых или гражданско-­правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), патентов или разрешений на работу.



Штраф за ошибку молодости



«По молодости и глупости набил татуировку в виде свастики, прошло уже 25 лет. В последнее время много слышал об ответственности за демонстрацию нацистской символики. И что, теперь на речке не искупаться, раз на плече свастика?»

С.Б., Улан­-Удэ.



Отвечает помощник прокурора Советского района г. Улан­-Удэ Ольга Попова:



— Статьей 20.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, атрибутики или символики нацистских, экстремистских организаций, а также иных атрибутики или символики, запрещенных федеральными законами, а также за изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды указанной атрибутики или символики. Так что вы вполне можете попасть под санкцию статьи — административный штраф в размере от одной до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.



К кому переходят долги по кредитам



«У меня есть кредит в банке, который сейчас оплатить не могу. С мая 2021 поступают звонки от коллекторов, которые требуют полностью погасить кредит. Но я даже и не понял, когда мой кредит был выкуплен и какой организацией. Где могу найти данную информацию?»

Евгений, Улан-­Удэ.



Отвечает прокуратура Железнодорожного района:



— В 2020 году в силу вступили изменения в Федеральный закон от 03.07.2016 № 230­ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».



Согласно внесенным изменениям, коллекторы обязаны разместить сведения о праве на взыскания долга с граждан в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, который размещен на сайте fedresurs.ru. На данном портале гражданин может узнать, кто и на каком основании требует с него возврата долга.



Права коллекторов строго регламентированы в Федеральном законе № 230 от 03.07.2016 г.



Гражданину необходимо помнить, что в течение 30 рабочих дней со дня привлечения коллекторской организации для взаимодействия с должником по просроченной задолженности кредитор должен уведомить должника об этом. В случае нарушения закона необходимо обратиться в Федеральную службу судебных приставов, так как на них лежит обязанность по контролю за деятельностью коллекторов.

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