Бурятия будет представлять лучшие туристские продукты на Всероссийской туристской премии «Маршрут года» - 2021

Ростуризм объявил о старте конкурса



Ростуризм объявил о старте Конкурса на соискание одной из главных наград в туристской профессиональной индустрии - Всероссийской туристской премии «Маршрут года» - 2021. Официальные партнеры Конкурса- Федеральное агентство по туризму РФ, Международная туристская выставка «Интурмаркет», туристическая компания «TUI Россия», RATA-NEWS – ежедневная электронная газета российского союза туриндустрии и другие. Мероприятия будет проходить в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба Минтуризма Бурятии.



Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной площадке премии



Как отметили в Министерстве туризма РБ: «Бурятия не первый раз участвует в туристской премии «Маршрут года», каждый год наши лучшие туристские продукты и маршруты занимают первые и вторые места. Благодаря участию в этом конкурсе представители нашего турсообщества совершенствуют региональный туристский продукт, делая его более качественным, оригинальным и познавательным, дающим настоящее вдохновение для гостей и местных жителей нашей республики!».



Напомним, в 2020 году Бурятия выиграла Гран-при Всероссийской туристской в номинации «Лучшая чартерная программа» с проектом чартерной программы в Бурятию «RELAX BAIKAL MAXI» от туроператора «Абсолют тур», автор программы – Оболова Алтана Робертовна, в номинации «Лучший туристический путеводитель» - 1 место за «Путеводитель по Иволгинскому дацану», автор проекта Мясникова Наталья Анатольевна, гид-экскурсовод. Специальными дипломами были отмечены туристический маршрут «Легенды Кочевников», автор маршрута- Емельянова Елена Владимировна, турагентство «Байкал Этно»; турмаршрут «Восхождение на Флаг Маяк», автор маршрута Шумилова Алевтина Андреевна, МО «Закаменский район», и турмаршрут «Территория Северного Байкала», автор - Чернышева Оксана Александровна, г. Северобайкальск.



Справка



Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Премия учреждена и проводится с 2014 года по инициативе Геннадия Шаталова, председателя Правления ФРОС Region PR. Всероссийская туристская премия «Маршрут года» проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).



В 2020 году для участия в VII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было подано 442 проекта из 62 регионов России. В финале премии в Саранске членам Экспертного совета было представлено 202 проекта из 46 регионов страны.



Фото: пресс-служба Минтуризма Бурятии.

Ростуризм объявил о старте Конкурса на соискание одной из главных наград в туристской профессиональной индустрии - Всероссийской туристской премии «Маршрут года» - 2021. Официальные партнеры Конкурса- Федеральное агентство по туризму РФ, Международная туристская выставка «Интурмаркет», туристическая компания «TUI Россия», RATA-NEWS – ежедневная электронная газета российского союза туриндустрии и другие. Мероприятия будет проходить в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба Минтуризма Бурятии.Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной площадке премии на сайте и разместить описание проекта. Для Дальневосточного и Сибирского федеральных округов — до 20 сентября. Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует, и один проект может быть заявлен автором только в одной официальной номинации Премии. Полная информация об оформлении и алгоритме подачи проекта, официальных номинациях на сайте премии Как отметили в Министерстве туризма РБ: «Бурятия не первый раз участвует в туристской премии «Маршрут года», каждый год наши лучшие туристские продукты и маршруты занимают первые и вторые места. Благодаря участию в этом конкурсе представители нашего турсообщества совершенствуют региональный туристский продукт, делая его более качественным, оригинальным и познавательным, дающим настоящее вдохновение для гостей и местных жителей нашей республики!».Напомним, в 2020 году Бурятия выиграла Гран-при Всероссийской туристской в номинации «Лучшая чартерная программа» с проектом чартерной программы в Бурятию «RELAX BAIKAL MAXI» от туроператора «Абсолют тур», автор программы – Оболова Алтана Робертовна, в номинации «Лучший туристический путеводитель» - 1 место за «Путеводитель по Иволгинскому дацану», автор проекта Мясникова Наталья Анатольевна, гид-экскурсовод. Специальными дипломами были отмечены туристический маршрут «Легенды Кочевников», автор маршрута- Емельянова Елена Владимировна, турагентство «Байкал Этно»; турмаршрут «Восхождение на Флаг Маяк», автор маршрута Шумилова Алевтина Андреевна, МО «Закаменский район», и турмаршрут «Территория Северного Байкала», автор - Чернышева Оксана Александровна, г. Северобайкальск.Фото: пресс-служба Минтуризма Бурятии.

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.