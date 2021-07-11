Глава Бурятии обнаружил следы медведя недалеко от Этнографического музея

"Полиция принимает меры, Бурприроднадзор привлечет охотников для отслеживания", - сообщил Алексей Цыденов



Глава Бурятии Алексе Цыденов сообщил о том, что, прогуливаясь недалеко от Этнографического музея, обнаружил следы медведя.







"Следы медведя в километре от Этнографического музея. Обнаружены сегодня утром на тропе здоровья. Полиция принимает меры. Бурприроднадзор привлечет охотников для отслеживания. P.S. Видимо в локдаун была такая тишина, что даже медведи к городу вышли", - написал он в своем Instagram.







Глава обратился с просьбой "воздержаться сегодня от походов на природу в указанном районе".



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Глава Бурятии Алексе Цыденов сообщил о том, что, прогуливаясь недалеко от Этнографического музея, обнаружил следы медведя."Следы медведя в километре от Этнографического музея. Обнаружены сегодня утром на тропе здоровья. Полиция принимает меры. Бурприроднадзор привлечет охотников для отслеживания. P.S. Видимо в локдаун была такая тишина, что даже медведи к городу вышли", - написал он в своем Instagram.Глава обратился с просьбой "воздержаться сегодня от походов на природу в указанном районе".Фото: tsydenov_aleksey

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