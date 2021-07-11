В Бурятии зарегистрировано 263 новых случая коронавируса

10 июля умерло 19 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией



В Бурятии за сутки зарегистрировано 263 новых случая коронавируса. Из них 187 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. 10 июля умерло 19 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



Из них 51 % (23 948) приходится на жителей Улан-Удэ. Число контактных лиц – 19 658 человек.



В стационарах Бурятии получают лечение 2826 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2531. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 15803 человека.



Первым компонентом привито 214 915 человек (29,9%) от взрослого населения, 150 112 человек полностью привиты (20,9 %).



Фото: pixabay.com

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