В Бурятии частная фирма наживалась на студентах

Компания завышала цены в столовой вуза, которую ей отдали в аренду



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ проверила информацию о высоких ценах на питание в столовой Восточно-Сибирского государственного института культуры.

Как выяснили в надзорном ведомстве, услуги по организации питания в столовой вуза по договору аренды осуществляет ООО «Комбинат детского питания».



«Вопреки постановлению правительства «О наценке на продукцию, реализуемую организациями общественного питания при образовательных организациях на территории Республики Бурятия» компания применяла наценки выше установленных. Наценка некоторых блюд в меню составила около 93%», сообщили в прокуратуре Бурятии.



По итогам проверки прокурор внес директору Комбината детского питания представление. В настоящее время нарушения устранены, цены приведены в соответствие с законодательством. Также в отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен), которое находится на рассмотрении.



Фото: «Номер один» Как выяснили в надзорном ведомстве, услуги по организации питания в столовой вуза по договору аренды осуществляет ООО «Комбинат детского питания».«Вопреки постановлению правительства «О наценке на продукцию, реализуемую организациями общественного питания при образовательных организациях на территории Республики Бурятия» компания применяла наценки выше установленных. Наценка некоторых блюд в меню составила около 93%», сообщили в прокуратуре Бурятии.По итогам проверки прокурор внес директору Комбината детского питания представление. В настоящее время нарушения устранены, цены приведены в соответствие с законодательством. Также в отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен), которое находится на рассмотрении.Фото: «Номер один»

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