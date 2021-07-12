В Бурятии заболеваемость COVID-19 устойчиво снижается

Число новых заболевших за минувшие сутки – 255 человек, число умерших – 13 человек



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 48 180. Это на 255 случаев больше, чем было в воскресенье. Из новых случаев 51% (24 025) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1453 человек, 13 человек - за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – пять человек, в возрасте 65 лет и старше - восемь человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 184 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 19 158 человек.



В стационарах получают лечение 2 536 человек. В отделениях реанимации находится 191 пациент (из них старше 65 лет – 85), на ИВЛ – 133 пациента (из них старше 65 – 55), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 108.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 15 155 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 43 743 (+158) человек, дополнительно сняты с наблюдения 894 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 3 478 коек: занято – 2 842, свободно – 636 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,7%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3 377 человек, с нарастающим итогом – 1 198 878 человек.



Всего в республику поступило 255 250 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 215 094 человека (остаток первого компонента составляет 40 156 единиц). Завершили вакцинацию 150 205 человек. Остаток второго компонента вакцины - 105 045 единиц.



Фото: pixabay.com





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.