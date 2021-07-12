В Улан-Удэ устраняют последствия очередного дождя

Вакуумные машины откачивают лужи с улиц города





Сегодня с 4 часов утра в Улан-Удэ сотрудники комбината по благоустройству борются с последствиями дождя. Работы по откачке воды не прекращаются ни на секунду, заверили в пресс-службе мэрии города.

– Наша техника всегда находится в «боевой» готовности, мы тщательно отслеживаем ежедневные метеопрогнозы, ведь от слаженности нашей работы зависит, в первую очередь, комфорт наших горожан, - отметили в диспетчерской предприятия.Сейчас техника устраняет подтопления в разных районах города, в том числе, и на самых проблемных участках. В откачке воды задействованы 8 вакуумных машин и 4 мотопомпы.«На 9 утра 12 июля уже откачано 774 кубометров ливневых вод. Работы продолжаются», - отметили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ