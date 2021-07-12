Бурятия вошла в федеральную программу защиты от наводнений

Минприроды и Росводресурсы направили в правительство проект документа по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений



Минприроды России вместе с Федеральным агентством водных ресурсов при подготовке новой структуры госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» предложили к реализации новый федеральный проект «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации». Проект документа направлен на согласование в правительство России, сообщили в пресс-службе минприроды.



Реализация проекта рассчитана до 2030 года. Но уже к 2024 году при достаточном финансировании это позволит обеспечить строительство и реконструкцию более 77 сооружений инженерной защиты, общей протяженностью 350 км, а также привести в безопасное состояние около 350 гидротехнических сооружений (ГТС), расчистить более 55 % проблемных участков русел рек.



«В подготовке документа приняли участие сами регионы, нам важно знать их видение ситуации. Отдельное место в программе занимают территории Дальнего Востока, которые особенно подвержены паводкам и наводнениям. В семи регионах будут проведены работы на 30 объектах, по которым жители уже давно ждут решения», - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.



В частности, в документ вошли 11 объектов Хабаровского края, семь объектов Приморского края, в Еврейской автономной области запланированы работы на четырех объектах, в Амурской области включены три объекта, по два в Якутии и Бурятии и один объект в Забайкальском крае. Общая протяженность сооружений около 180 км.



В целом по России, в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» удалось привести в безопасное техническое состояние 997 объектов ГТС, построить и реконструировать 735 км сооружений инженерной защиты, берегоукреплений и 21 гидроузел.



Сегодня по оценке специалистов, в населенных пунктах, подверженных затоплениям, проживает около 12 млн человек. А ежегодная сумма ущерба, который приносит вода, достигает 75 млрд рублей. Реализация мероприятий программы позволит не только избежать этого, но и даст возможность вовлечь новые территории в развитие инфраструктуры городских агломераций.



Фото: ulan-ude-info.ru



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