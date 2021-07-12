Звание Героя Монголии присвоено предприятию «Эрдэнэт»

Оно удостоено высокой награды за то, что более 40 лет несло на себе основную тяжесть социально-экономического развития страны





Указом президента Монголии предприятию с государственной собственностью (ПГС) «Предприятие Эрдэнэт» присвоено звание Героя Монголии. «Предприятие Эрдэнэт», ставшее историческим творением 20-го века, удостоено этого высшего звания за то, что более 40 лет несло на себе основную тяжесть социально-экономического развития страны и с честью выполняло свои обязательства перед народом, сообщает

риятие Эрдэнэт» несет полную ответственность за оплату коммунальных услуг домашних хозяйств и предприятий, обнуленных правительством в целях облегчения положения населения страны во время пандемии коронавируса.



В своем выступлении на церемонии награждения президент Монголии У.Хурэлсух сказал: «Я поздравляю всех вас, начиная с ученых и геологов, которые открыли месторождение «Эрдэнэт Овоо», а также инженеров и техников, сотрудников, руководство завода, персонал, шахтеров разных поколений, которые работали и тех, кто сейчас работает на предприятии со званием Героя Монголии, и желаю всем вам крепкого здоровья и успехов в вашей работе».



«Эрдэнэт» - крупный горно-обогатительный комплекс по добыче и переработке медно-молибденовой руды, годовой объем производства составляет около 29 млн тонн. Совместное предприятие было создано согласно межправительственному соглашению Монголии и СССР от 1973 года об освоении месторождения Эрдэнэтийн-Овоо (расположено в 340 км к северо-западу Улан-Батора).

Первоначально доля монгольской стороны в уставном капитале совместного предприятия составляла 49 %, а СССР — 51 %. В результате договора от 1992 года это стало зеркально наоборот. На конец 2010 года, номинально: 51 % акций компании владеет Монголия; 49 % акций комбината владеет Россия.



С конца 2015 года доля участия России в СП КОО «Эрдэнэт» находилась в управлении российской госкорпорации «Ростех». С 2007 года Монголия претендовала на 62 % акций комбината. В 2016 году «Ростех» подписал соглашение о продаже 49% акций в совместных российско-монгольских горнорудных предприятиях - «Предприятие Эрдэнэт» и «Монголросцветмет». Таким образом, комбинат стал полностью монгольским. Тогда СМИ со ссылкой на неофициальные источники оценивали сумму сделки в 0,5 млрд долларов.



Фото: montsame.mn Указом президента Монголии предприятию с государственной собственностью (ПГС) «Предприятие Эрдэнэт» присвоено звание Героя Монголии. «Предприятие Эрдэнэт», ставшее историческим творением 20-го века, удостоено этого высшего звания за то, что более 40 лет несло на себе основную тяжесть социально-экономического развития страны и с честью выполняло свои обязательства перед народом, сообщает МОНЦАМЭ риятие Эрдэнэт» несет полную ответственность за оплату коммунальных услуг домашних хозяйств и предприятий, обнуленных правительством в целях облегчения положения населения страны во время пандемии коронавируса.В своем выступлении на церемонии награждения президент Монголии У.Хурэлсух сказал: «Я поздравляю всех вас, начиная с ученых и геологов, которые открыли месторождение «Эрдэнэт Овоо», а также инженеров и техников, сотрудников, руководство завода, персонал, шахтеров разных поколений, которые работали и тех, кто сейчас работает на предприятии со званием Героя Монголии, и желаю всем вам крепкого здоровья и успехов в вашей работе».- крупный горно-обогатительный комплекс по добыче и переработке медно-молибденовой руды, годовой объем производства составляет около 29 млн тонн. Совместное предприятие было создано согласно межправительственному соглашению Монголии и СССР от 1973 года об освоении месторождения Эрдэнэтийн-Овоо (расположено в 340 км к северо-западу Улан-Батора).Первоначально доля монгольской стороны в уставном капитале совместного предприятия составляла 49 %, а СССР — 51 %. В результате договора от 1992 года это стало зеркально наоборот. На конец 2010 года, номинально: 51 % акций компании владеет Монголия; 49 % акций комбината владеет Россия.С конца 2015 года доля участия России в СП КОО «Эрдэнэт» находилась в управлении российской госкорпорации «Ростех». С 2007 года Монголия претендовала на 62 % акций комбината. В 2016 году «Ростех» подписал соглашение о продаже 49% акций в совместных российско-монгольских горнорудных предприятиях - «Предприятие Эрдэнэт» и «Монголросцветмет». Таким образом, комбинат стал полностью монгольским. Тогда СМИ со ссылкой на неофициальные источники оценивали сумму сделки в 0,5 млрд долларов.Фото: montsame.mn

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.