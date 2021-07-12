Восемь пловцов со всего мира переплывают Байкал

Заплыв Baikal Great Swim стартовал в Бурятии из поселка Выдрино





В Бурятии в селе Выдрино сегодня стартовал первый международный трансбайкальский экологический заплыв Baikal Great Swim при поддержке госкорпорации Росатом, Информационного центра ООН в Москве. Мероприятие посвящено Году Байкала, сообщили в пресс-службе Иркутской областной адмиистрации.

Организаторы - Иркутская региональная общественная организация «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы», правительство Иркутской области.

Восемь пловцов из разных стран мира впервые собрались на озере Байкал, чтобы преодолеть сложнейшую дистанцию. Общая протяженность эстафетного заплыва – 120 км. Ориентировочное время прохождения дистанции – 30 часов (без отдыха и сна). Маршрут Baikal Great Swim является одним из самых сложных в мире.

Накануне пловцы тренировались в Листвянке. Они отметили, что вода в Байкале холодная (всего плюс 5 градусов) и очень чистая, к заплыву все готовы.



«Заплыв проводится с целью привлечения внимания к экологии озера Байкал и прибрежных территорий, проходит с соблюдением всех требований безопасности и санитарных норм», - отметили организаторы мероприятия - руководитель Иркутской региональной общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай и Наталья Денисенко.

Финишируют пловцы уже завтра, 13 июля, в Иркутске (пляж Якоби).

Дистанция заплыва Выдрино – Иркутск выбрана не случайно. В 2019 году группа пловцов - Вячеслав Тимошенко, Евгений Семеняка (Керчь) и Заур Закраилов (Грозный) под руководством главы Иркутской региональной общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрея Бугая совершили исторический заплыв через озеро Байкал по маршруту Выдрино – Листвянка (55 км) с использованием гидрокостюмов. А в 2020 году группа пловцов (Андрей Бугай (Иркутск), Олег Докучаев, Мария Чижова, Павел Комаров, Евгений Зозуля (Владивосток)) совершили заплыв по тому же маршруту уже без использования гидрокостюмов.



В этом году задача сложнее - переплыть озеро Байкал и часть реки Ангара по маршруту Выдрино - Иркутск 120 км без использования утеплительных средств (гидрокостюмов).

Фото: irkobl.ru